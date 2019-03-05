انهيار جزئى بعقارين بغرب الإسكندرية دون خسائر بشرية بسبب الأمطار

الإسكندرية – أسماء على بدر

انهارت أجزاء من عقارين بمنطقة مينا البصل غرب الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، دون حدوث إصابات وذلك بسبب الأمطار والطقس السيئ، فيما قرر حى غرب إخلائهما من السكان.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية ، بلاغا يفيد انهيار أجزاء من عقارين، الأول رقم 9 بشارع عبد الواحد بكفر عشرى، والثانى رقم 12 بشارع ابن الحاتمى ، وانتقل ضباط قسم شرطة مينا البصل وقوات الحماية المدنية وتبين من المعاينة أن العقار الأول بكفر عشرى ، مكون من 3 طوابق، وحدوث هبوط بالأرضيات وتصدع بواجهة العقار والسلم وبعض الأسقف ما يمثل خطورة داهمة على حياة السكان.وتم تحرير محضر رقم 1185 لسنة 2019 بقسم شرطة مينا البصل، وإصدار قرار بالإخلاء الفورى بالقوة الجبرية للسكان دون المنقولات.

وتبين من المعاينة أن العقار الثانى بشارع ابن الحاتمى مكون من طابقين، وحدوث تصدع بالحوائط وهبوط بالأرضيات وتلف بالصرف الصحى وانهيار بعض الأسقف الخشبية.وأصدر الحى قرارا بالإخلاء المؤقت للسكان دون منقولات وذلك لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، واتخاذ اللازم من الإجراءات القانونية طبقا للقانون.