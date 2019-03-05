video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 مارس 2019 08:40 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

انهيار جزئى بعقارين بغرب الإسكندرية دون خسائر بشرية بسبب الأمطار

الثلاثاء، 05 مارس 2019 08:01 م
انهيار جزئى بعقارين بغرب الإسكندرية دون خسائر بشرية بسبب الأمطار انهيار - أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
إضافة تعليق

انهارت أجزاء من عقارين بمنطقة مينا البصل غرب الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، دون حدوث إصابات وذلك بسبب الأمطار والطقس السيئ، فيما قرر حى غرب إخلائهما من السكان

تلقت مديرية أمن الإسكندرية ، بلاغا يفيد انهيار أجزاء من عقارين، الأول رقم 9 بشارع عبد الواحد بكفر عشرى، والثانى رقم 12 بشارع ابن الحاتمى ، وانتقل  ضباط قسم شرطة مينا البصل وقوات الحماية المدنية وتبين من المعاينة أن العقار الأول بكفر عشرى ، مكون من 3 طوابق، وحدوث هبوط بالأرضيات وتصدع بواجهة العقار والسلم وبعض الأسقف ما يمثل خطورة داهمة على حياة السكان.وتم تحرير محضر رقم 1185 لسنة 2019 بقسم شرطة مينا البصل، وإصدار قرار بالإخلاء الفورى بالقوة الجبرية  للسكان دون المنقولات.

وتبين من المعاينة أن العقار الثانى بشارع ابن الحاتمى مكون من طابقين، وحدوث تصدع بالحوائط وهبوط بالأرضيات وتلف بالصرف الصحى وانهيار بعض الأسقف الخشبية.وأصدر الحى قرارا بالإخلاء المؤقت للسكان دون منقولات وذلك لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، واتخاذ اللازم من الإجراءات القانونية طبقا للقانون.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الطقس السيئ يضرب المحافظات.. إغلاق بوغاز رشيد وتوقف الصيد بالبحيرة.. أمطار رعدية على مدن وقرى الدلتا وثلوج بالإسكندرية.. تباطؤ حركة السيارات بالطرق.. والأجهزة التنفيذية تكثف جهود سحب تراكمات المياه.. فيديو وصور

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار الحوادث




لا تفوتك
"الأعلى للإعلام" ينذر المواقع المتورطة فى نشر أخبار كاذبة حول تعيين وزير جديد للنقل

"الأعلى للإعلام" ينذر المواقع المتورطة فى نشر أخبار كاذبة حول تعيين وزير جديد للنقل

صور.. رعد وبرق ومطر.. طقس متقلب يضرب القاهرة والمحافظات.. استمرار فرص سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية اليوم.. الأرصاد تطمئن المواطنين: تنحسر على السواحل الشمالية الشرقية من الغد.. وتكشف: طقس "الويك إند" مستقر

صور.. رعد وبرق ومطر.. طقس متقلب يضرب القاهرة والمحافظات.. استمرار فرص سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية اليوم.. الأرصاد تطمئن المواطنين: تنحسر على السواحل الشمالية الشرقية من الغد.. وتكشف: طقس "الويك إند" مستقر

التعليم تعلن توفير نماذج استرشادية لبوكليت الثانوية العامة خلال أيام.. وتؤكد: هدفها تدريب الطلاب على الاختبارات.. وتطمئن المتقدمين للامتحان: لا يوجد تغيير فى شكل الأسئلة.. وتشدد على سرعة انتهاء كتابة الاستمارات

التعليم تعلن توفير نماذج استرشادية لبوكليت الثانوية العامة خلال أيام.. وتؤكد: هدفها تدريب الطلاب على الاختبارات.. وتطمئن المتقدمين للامتحان: لا يوجد تغيير فى شكل الأسئلة.. وتشدد على سرعة انتهاء كتابة الاستمارات

ريال مدريد يخشى نكسة جديدة ضد أياكس فى دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يخشى نكسة جديدة ضد أياكس فى دوري أبطال أوروبا

عشان نحمى أبناءنا.. 5 علامات تدل على تبنى ابنك أفكارا متطرفة

عشان نحمى أبناءنا.. 5 علامات تدل على تبنى ابنك أفكارا متطرفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة