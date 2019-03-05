انخفاض جديد فى أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 626 جنيها للجرام

كتب – إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم الثلاثاء 5 مارس 2019 فى مصر بقيمة جنيهين ليواصل الذهب تراجعه لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات هذا الأسبوع، ليصبح إجمالي تراجع الذهب خلال يومين قرابة 10 جنيهات.

وسجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء 5 مارس لعيار 21 قرابة 626 جنيها للجرام فى ظل تراجع سعر أوقية الذهب لتسجل 1284 دولار للأوقية وهو أدني مستوي للذهب فى 6 أسابيع.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 626 جنيها للجرام

سعر الذهب عيار 24 سجل اليوم 715 جنيها للجرام

سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 536 جنيها للجرام

الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات 5008 جنيها للجرام

أوقية الذهب "السعر العالمى": 1284 دولار .

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أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

وقال إيهاب واصف عضو شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية، إن هناك انخفاض ملحوظ في معروض الذهب فى مصر وكذلك تراجع فى الطلب المحلى على المعدن النفيس.