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انتشار سيارات الإغاثة والدفع الرباعى على الطرق بالتزامن مع هطول اﻷمطار

الثلاثاء، 05 مارس 2019 08:28 ص
انتشار سيارات الإغاثة والدفع الرباعى على الطرق بالتزامن مع هطول اﻷمطار أمطار
كتب عبد الرحمن سيد
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نشرت اﻹدارة العامة لمرور، الخدمات المرورية على الطرق فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالتواجد المرورى الفعال والجدى أثناء الظروف المناخية بعد هطول اﻷمطار تحت إشراف اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.

 

وقامت الادارة العامة للمرور تحت برئاسة اللواء عصام شادى مدير الإدارة العامة للمرور، بالتنبه على القوات بالتواجد على الطرق السريعة وتم الدفع بسيارات الدفع الرباعى وسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أى أعطال على الطرق والاتصال على رقم الإغاثة 01221110000.

 

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية بالتواجد المرورى والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وتم التنسيق مع المحافظات للدفع بسيارات الشفط وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

 


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