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الثلاثاء، 05 مارس 2019 07:05 ص
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اليوم.. استكمال محاكمة العادلى فى اتهامه بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية"

الثلاثاء، 05 مارس 2019 07:00 ص
اليوم.. استكمال محاكمة العادلى فى اتهامه بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية" حبيب العادلى
كتب إيهاب المهندس
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تستكمل الدائرة 14، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و10 موظفاً بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما احالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.


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