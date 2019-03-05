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اليابان تحظر تحليق الطائرات بدون طيار فوق المواقع الأمريكية

الثلاثاء، 05 مارس 2019 09:22 ص
اليابان تحظر تحليق الطائرات بدون طيار فوق المواقع الأمريكية طائرات بدون طيار
أ ش أ
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وافقت الحكومة اليابانية، اليوم /الثلاثاء/، على مشروع قانون يحظر تحليق الطائرات بدون طيار فوق المنشآت العسكرية الأمريكية فى اليابان؛ متجاهلة احتجاجات وسائل الإعلام على التعطيل المحتمل وعرقلة جمع الأخبار.
وأوضحت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن التشريع، الذى ما زال يتعين تمريره من قبل البرلمان، يعتبر بمثابة إجراء وقائى لمكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أنه محظورة أيضا من التحليق فوق منشآت قوات الدفاع الذاتى اليابانية، إضافة إلى أماكن كأس العالم للرجبى العام الجارى، ودورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.. فيما سمح التشريع فقط للطائرات بدون طيار التى تسيطر عليها وسائل الإعلام وتوفر تغطية لهم بالتحليق خلال تلك الأحداث الرياضية.
وتحظر اليابان بالفعل رحلات الطائرات بدون طيار على مرافق رئيسية، مثل مكتب رئيس الوزراء والقصر الإمبراطورى فى طوكيو.. ويسمح القانون لضباط الشرطة وأفراد قوات الدفاع الذاتى بتدمير الطائرات بدون طيار العاملة فى المناطق المحظورة دون إذن، وتواجه الأطراف المذنبة عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام أو غرامة تصل إلى 4500 دولار.


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