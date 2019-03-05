video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 مارس 2019 04:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تطلب التحريات التكميلية وتستعجل التقرير الطبى لضحايا الثأر بأوسيم

الثلاثاء، 05 مارس 2019 04:00 ص
النيابة تطلب التحريات التكميلية وتستعجل التقرير الطبى لضحايا الثأر بأوسيم إطلاق نار ـ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية، حول مقتل شخصين بإطلاق النار عليهما أثناء استقلالهما أتوبيس بمركز أوسيم بشمال الجيزة، واستعجلت تقرير الصفة التشريحية الخاصة بالضحايا؛ لإرفاقه بملف التحقيقات.

تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغا يفيد مقتل شخصين نتيجة إطلاق النار عليهما أثناء استقلالهما أتوبيس.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن 3 ملثمين يستقلون دراجة بخارية أطلقوا النار على أحد الأشخاص مما أسفر عن مقتله بسبب خصومة ثأرية، كما تعرض موظف آخر للقتل خلال الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأجيل إعادة محاكمة 7 متهمين فى قضية ثأر أوسيم لــ 23 مارس

أمن أسيوط يسدل الستار على واقعة ثأر المسجد.. بحث 10 أيام وحصار 4 ساعات ينهى حياة قاتل شخصين أثناء صلاة الجمعة.. 12 سيارة شرطة تطوق منزل سيدة مسنة اختبأ عندها الهارب مدعيا أنه عامل بفرن بلدى وليس لديه مسكن

اخبار الحوادث

حوادث

اوسيم

شمال الجيزة

دراجة بخارية

قتل

خلافات ثارية




لا تفوتك
إنفوجراف.. تعرف على خطوات الإنقاذ فى حالة اشتعال النيران فى ملابسك

إنفوجراف.. تعرف على خطوات الإنقاذ فى حالة اشتعال النيران فى ملابسك

الصداقة تدوم للأبد.. كيف ظهر جورج وسوف فى صورة جديدة مع نجوى كرم؟

الصداقة تدوم للأبد.. كيف ظهر جورج وسوف فى صورة جديدة مع نجوى كرم؟

ضربة جديدة لعملية السلام.. غلق القنصلية الأمريكية فى القدس يأخذ العملية نحو حل الدولة الواحدة.. ومسئولون سابقون: قرار ترامب يعنى أنه يتعامل مع الجميع ككيان واحد.. ويقوض العلاقات مع الفلسطينيين

ضربة جديدة لعملية السلام.. غلق القنصلية الأمريكية فى القدس يأخذ العملية نحو حل الدولة الواحدة.. ومسئولون سابقون: قرار ترامب يعنى أنه يتعامل مع الجميع ككيان واحد.. ويقوض العلاقات مع الفلسطينيين

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة