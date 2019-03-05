النيابة تطلب التحريات التكميلية وتستعجل التقرير الطبى لضحايا الثأر بأوسيم

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية، حول مقتل شخصين بإطلاق النار عليهما أثناء استقلالهما أتوبيس بمركز أوسيم بشمال الجيزة، واستعجلت تقرير الصفة التشريحية الخاصة بالضحايا؛ لإرفاقه بملف التحقيقات.

تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغا يفيد مقتل شخصين نتيجة إطلاق النار عليهما أثناء استقلالهما أتوبيس.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن 3 ملثمين يستقلون دراجة بخارية أطلقوا النار على أحد الأشخاص مما أسفر عن مقتله بسبب خصومة ثأرية، كما تعرض موظف آخر للقتل خلال الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.