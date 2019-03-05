video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 مارس 2019 02:37 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات لضبط المتهمين بإلقاء طفلة بجوار مدرسة بالتجمع

الثلاثاء، 05 مارس 2019 01:49 م
النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات لضبط المتهمين بإلقاء طفلة بجوار مدرسة بالتجمع كاميرا مراقبة-أرشيفية
كتب ــ أحمد حسنى
إضافة تعليق
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهمين بإلقاء طفلة رضيعة بجوار إحدى المدارس بمنطقة التجمع الخامس.
 
تعود الواقعة بتلقى شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بالعثور على طفلة ملقاة بجوار مدرسة خاصة بمنطقة التجمع الخامس، وبالانتقال والفحص تبين أن الطفلة عمرها 10 أيام فقط، وتم نقلها للمستشفى لمراعاتها، ويقوم رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وجارى استكمال باقى الإجراءات القانونية.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجديد حبس عامل 15 يوما قتل شقيقة زوجته وشرع فى قتل ابنته بأوسيم

تجديد حبس عامل قتل شقيقه بقويسنا بسبب خلافات مالية بينهم فى المنوفية

القاء طفلة

نيابة القاهرة الجديدة

اخبار الحوادث

تفريغ الكاميرات




لا تفوتك
إنفوجراف.. تعرف على خطوات الإنقاذ فى حالة اشتعال النيران فى ملابسك

إنفوجراف.. تعرف على خطوات الإنقاذ فى حالة اشتعال النيران فى ملابسك

الصداقة تدوم للأبد.. كيف ظهر جورج وسوف فى صورة جديدة مع نجوى كرم؟

الصداقة تدوم للأبد.. كيف ظهر جورج وسوف فى صورة جديدة مع نجوى كرم؟

ضربة جديدة لعملية السلام.. غلق القنصلية الأمريكية فى القدس يأخذ العملية نحو حل الدولة الواحدة.. ومسئولون سابقون: قرار ترامب يعنى أنه يتعامل مع الجميع ككيان واحد.. ويقوض العلاقات مع الفلسطينيين

ضربة جديدة لعملية السلام.. غلق القنصلية الأمريكية فى القدس يأخذ العملية نحو حل الدولة الواحدة.. ومسئولون سابقون: قرار ترامب يعنى أنه يتعامل مع الجميع ككيان واحد.. ويقوض العلاقات مع الفلسطينيين

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة