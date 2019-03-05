النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات لضبط المتهمين بإلقاء طفلة بجوار مدرسة بالتجمع

كتب ــ أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهمين بإلقاء طفلة رضيعة بجوار إحدى المدارس بمنطقة التجمع الخامس.

تعود الواقعة بتلقى شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بالعثور على طفلة ملقاة بجوار مدرسة خاصة بمنطقة التجمع الخامس، وبالانتقال والفحص تبين أن الطفلة عمرها 10 أيام فقط، وتم نقلها للمستشفى لمراعاتها، ويقوم رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وجارى استكمال باقى الإجراءات القانونية.