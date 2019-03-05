النقض تلغى أحكاما بالسجن وتبرئ المتهمين فى قضية رشوة حاويات بورسعيد

كتبت هدى أبو بكر

قضت محكمة النقض، ببراءة 21 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا برشوة حاويات ميناء بورسعيد، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن من عام لـ5 سنوات وغرامة الـ58 مليون جنيه.

كانت النيابة العامة أحالت 21 موظفا بجمارك بورسعيد بدرجات مختلفة و مستخلص جمركى فى القضية رقم 1063 لسنة 2012 إلى محكمة الجنايات، بعد أن أثبتت التحريات وجود مخالفات جسيمة منها فروق الرسوم الجمركية.

وقضت محكمة الجنايات بالسجن المشدد 5 سنوات للمتهمين من عام وحتى خمس سنوات ورد مبلغ 29 مليون جنيه و609 الف و 874 جنيه وغرامه مساويه والعزل والمصاريف والحبس سنتين مع الشغل للمتهمين من السادس وحتى العشرين، والعزل 3 سنوات تبدأ من نهاية العقوبة والمصاريف وسنة واحدة مع الشغل للمتهم الأخير.