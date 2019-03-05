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الملكة إليزابيث تحتفل بالذكرى الـ 50 لتنصيب ابنها تشارلز أميرا على ويلز

الثلاثاء، 05 مارس 2019 06:58 م
الملكة إليزابيث تحتفل بالذكرى الـ 50 لتنصيب ابنها تشارلز أميرا على ويلز الملكة البريطانية إليزابيث
رويترز
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أقامت الملكة البريطانية إليزابيث حفلا رسميا بقصر بكنجهام اليوم الثلاثاء  احتفالا بالذكرى الخمسين لتنصيب ابنها الأكبر تشارلز أميرا لويلز.

وحضر أفراد بارزون من الأسرة الملكية، بينهم الأميران وليام وهاري ابنا تشارلز وزوجتاهما كيت وميجان، الحفل الذي قال القصر الملكي إنه تكريم لما قدمه الأمير تشارلز من خدمات لويلز طيلة خمسين عاما.

وصار تشارلز أميرا لويلز، وهو لقب يشغله تقليديا ولي عهد التاج البريطاني، في يوليو تموز عام 1958 وكان عمره آنذاك تسع سنوات.

وتولى رسميا مهام منصبه في حفل أذاعه التلفزيون بقلعة كارنارفون في يوليو تموز عام 1969.

وجرى عرض الشعارات الملكية التي وضعها تشارلز في تلك المناسبة، إلى جانب التاج والسيف وشعارات ملكية أخرى خلال الحفل الرسمي الذي أقيم اليوم الثلاثاء.

وشاركت شخصيات من جمعيات خيرية مقرها ويلز في الحفل، فيما أدى طلاب بكلية ويلز الملكية للموسيقى والدراما عروضا موسيقية.

وألقى جاستن ويلبي أسقف كانتربري خطابا في الحفل.

وسيكون تشارلز (70 عاما) أكبر ملوك بريطانيا سنا في حال توليه العرش خلفا الملكة إليزابيث (92 عاما)، وهي صاحبة الرقم القياسي لأطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش.

 


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