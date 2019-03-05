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المعارضة الموريتانية تسعى لاختيار مرشح موحد فى انتخابات الرئاسة

الثلاثاء، 05 مارس 2019 10:45 ص
المعارضة الموريتانية تسعى لاختيار مرشح موحد فى انتخابات الرئاسة الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز
أ ش أ
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كشفت صحيفة "الطوارئ" الموريتانية، اليوم الثلاثاء، أن بعض أحزاب التحالف الانتخابى لأحزاب المعارضة الديمقراطية تتجه إلى إعلان مرشح موحد للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأكدت مصادر داخل التحالف أن زعيم حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه يقود مساعى لإقناع قادة التحالف بترشيح رئيس أكبر حزب يسارى هو محمد ولد مولود رئيس حزب اتحاد قوى التقدم وهو أستاذ لعلم الاجتماع في جامعة نواكشوط.
وأشارت تلك المصادر إلى أن بعض أحزاب التحالف أبدت موافقتها المبدئية على ترشيح ولد مولود.


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