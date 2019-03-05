المتهم بقتل سائق توك توك بدار السلام: ضائقة مالية دفعتنى لتنفيذ الجريمة

كتب سليم على

اعترف المتهم بقتل سائق توك توك لسرقته بمنطقة دار السلام، أن الدافع وراء الجريمة هو مروره بضائقة مالية، فاختمرت فى ذهنه حيلة شيطانية لاستدراج سائق توك توك وسرقته.

وأضاف المتهم فى اعترافاته أنه يوم الواقعة، توجه إلى موقف سيارات الأجرة، واستدرج سائق توك توك، وطلب منه توصيله إلى أحد العقارات يقع على كورنيش النيل بمنطقة دار السلام.

وتبين من التحقيقات أن المتهم على دراية بطبيعة العقار، حيث إنه مكون من 12 طابقا به 36 شقة، معظمها خالية من السكان وتحت التشطيب، و6 شقق آخرين عامرة بالسكان، فاستغل المتهم ذلك نظرا لسابقة عمله فى إحدى الشقق، وطلب توصيله إلى ذلك العقار.

وأضاف المتهم أنه بمجرد وصوله إلى العقار طلب من السائق الصعود معه، إلى أحد الشقق التى أدعى أنها ملكه، لحمل سخان وإنزاله لأسفل لإصلاحه بأحد الورش، فصعد السائق معه لمساعدته، فهجم عليه ووثقه من ذراعه وقدميه، وشنقه بحبل، ثم سرق الهاتف ومفاتيح التوك توك واستقل التوك توك الخاص بالمجنى عليه وفر هاربا.

واستمعت النيابة إلى أقوال الشهود الذين أكدوا سماعهم صوت ارتطام شىء بالأرض، فتوجهوا إلى مصدر الصوت ليجدوا جثة شاب موثق اليدين والقدمين، وحول رقبته حبل، فقاموا بإخطار رجال المباحث، وتوجهوا إلى مكان الواقعة.

وكشفت معاينة النيابة لجثة المجنى عليه عن وجود آثار خنق حول الرقبة، وعلامات حول اليد والقدم إثر توثيقه، وأمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وبتكثيف الإجراءات الأمنية، تم التوصل إلى المتهم وتبين أنه يدعى "م.ا" 29 سنة سباك، وأن الضحية يعمل سائق توك توك، استدرجه المتهم لسرقة التوك توك الخاص به وقتله داخل الشقة المهجورة.

وقرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.