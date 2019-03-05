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المالية تعتمد 10.2مليار للتموين والسكة الحديد والتأمين الصحى و"الوطنية للإعلام"

الثلاثاء، 05 مارس 2019 11:52 ص
المالية تعتمد 10.2مليار للتموين والسكة الحديد والتأمين الصحى و"الوطنية للإعلام" محمد معيط وزير المالية
كتب- أحمد يعقوب
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اعتمد الدكتور محمد معيط  وزير المالية عددًا من الإتاحات العاجلة بمبلغ 10 مليار و200 مليون جنيه عن شهرى يناير وفبراير 2019 لهيئة السلع التموينية وهيئة السكك الحديدية والهيئة العامة للتأمين الصحى والهيئة الوطنية للإعلام والصحافة .

 

وتضمنت الإتاحات مبلغ 8 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية وذلك قيمة الدعم المالى لسلع البطاقات التموينية وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز عن شهرى يناير وفبراير، وجدير بالذكر انه قد تم اصدار ضمانات بمبلغ  197.2 مليون دولار لشراء 715 الف طن قمح مستورد.

 

وشملت الاتاحات ايضا مبلغ 440 مليون جنيه للهيئة الوطنية للإعلام حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه العاملين عن شهرى يناير وفبراير، كما تم إتاحة مبلغ 210 مليون جنيه للهيئة الوطنية للصحافة عن شهرى يناير وفبراير.

 

وشملت الإتاحات أيضا مبلغ 537,7 مليون جنيه  لوزارة الصحة منها 293مليون جنية  تنفيذا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى بضم طلاب الجامعات والمدارس للقضاء على فيرس سى ،والكشف عن الأمراض غير السارية ضمن حملة "100مليون  صحة "ليصبح جملة ما تم تدبيره لتلك الحملة منذ 1|8|2018 حتى الآن 1,088 مليار جنيه ، كما تم إتاحة 244,7 للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقحات بوسيلة الاتفاق المباشر لمواجهه تكاليف توريد اللقاح السحائى (الثنائى _ الرباعى ).

 

كما تم إتاحة مبلغ 122مليون جنيه للهيئة  العامة للتأمين الصحى عن شهرى يناير وفبراير كدعم لكل من المرأة المعيلة والطلاب والأطفال دون السن المدرسى، بالإضافة إلى إتاحة مبلغ 197مليون جنيه للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وذلك لتوفير السيولة اللازمة لصرف مستحقات العاملين عن شهرى يناير وفبراير2019.

 

وتضمنت الإتاحات مبلغ 150.9 مليون جنيه منهم 119.7 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر كدعم اشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية عن شهر ديسمبر 2018 و شهر يناير 2019، كما تشمل الإتاحات أيضًا مبلغ 31.2 مليون جنيه لدعم اشتراكات طلبة المدارس والجامعات والمعاهد العليا على خطوط مترو الانفاق عن شهر ديسمبر 2018 و شهر يناير 2019.

 

وقد تم اتاحة مبلغ 125مليون جنيه للدعم  المستحق للشركه القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى عن شهرى يناير وفبراير 2019 لتتولى الشركة القابضة  توزيعها  على الشركات التابعة لها .

 

وشملت الإتاحات 5,2 مليون جنيه للمجلس الأعلى للثقافة لصرف مرتبات العاملين بشركة الصوت والضوء عن شهرى يناير و فبراير، كما تم إتاحة مبلغ 283,8 مليون جنيه لوزاره البترول لسداد مستحقات  عن الأعمال المنفذة بالفعل عن شهرى يوليو وأغسطس 2018 لعدد124411 عميل منزلى للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من البوتاجاز.

 

وتضمنت الإتاحات مبلغ 104.5مليون جنيه لوزارة التضامن الاجتماعى منهم 32 مليون جنيه لصالح صندوق إغاثة شمال سيناء و50 مليون جنية  للصرف على حملة تنظيم الأسرة و22,5 لتنفيذ المشروع القومى لحماية كيان الاسرة "مودة".

 

كما تم إتاحة مبلغ 85.9 مليون جنيه  للهيئه العامة لنظافه وتجميل القاهره لسداد مستحقات  الشركه المصرية لتدوير المخلفات الصلبة (إيكارو).


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