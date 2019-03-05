الكشف على 481 ألف مواطن فى اليوم الخامس لحملة مليون صحة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تواصل حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى، والكشف عن الأمراض غير السارية ( ضغط – سكر – سمنة ) ، بالشرقية و التى إنطلقت فى الأول من مارس الجارى وتستمر لمدة شهرين، تنتهى بنهاية أبريل القادم تحت رعاية رئيس الجمهورية، ويتم أستقبال المواطنين للفحص عبر 1365 فرقة طبية منها 682 فرقة ثابتة و 683 فرقة متحركة تتكون من طبيب وممرض وفنى معمل ومدخل بيانات

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، أن وحدات الرعاية الحرجة والمستشفيات ووحدات طب الأسرة والوحدات الصحية، تشهد إقبالا من المواطنين من الجنسين للمشاركة فى الحملة وإجراء المسح الطبى عليهم، بالإضافة إلى سيارات العيادات المتنقلة التى تجوب أنحاء المحافظة، مشيراً إلى أن إجمالى عدد المواطنين الذين تم المسح الطبى لهم 483 ألف و 189 مواطن .

مشيرا ان العدد المستهدف خلال فترة الحملة 4 ملايين و 259 ألف و 931 مواطن .

وأضاف وكيل وزارة الصحة إستمرار عمل الحملة على مدار اليوم من خلال فريق طبى للفترة الصباحية من 9 صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا وفريق طبى للفترة المسائية من 3 عصرا حتى الساعة التاسعة مساءً​ .