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العريان: تباطؤ اقتصاد أوروبا أسوأ مما يعتقد المستثمرون

الثلاثاء، 05 مارس 2019 04:57 م
العريان: تباطؤ اقتصاد أوروبا أسوأ مما يعتقد المستثمرون محمد العريان كبير المستشارين الاقتصاديين لدى مجموعة أليانز الألمانية
(رويترز)
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قال محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين لدى مجموعة أليانز الألمانية للتأمين، إن اقتصاد أوروبا يتباطأ بوتيرة أكبر، مما يعتقد كثير من المستثمرين، محذرا من أن ذلك يشكل أكبر تهديد للسوق.

وقال العريان فى مقابلة مع رويترز، إن البنك المركزى الأوروبى، لديه أدوات محدودة تحت تصرفه للتحرك فى مواجهة أى ضعف اقتصادي، بينما الحكومات الأوروبية ليست مستعدة للاستجابة من خلال الإنفاق، وتابع "يقلل الناس من مدى سرعة التباطؤ فى أوروبا".

وعدل صندوق النقد الدولى، بالخفض توقعاته لنمو منطقة اليورو إلى 1.6 فى المئة فى يناير من 1.9 فى المئة، قبل ثلاثة أشهر، لكن العريان يعتقد أن تلك التوقعات الأقل مغرقة فى التفاؤل.

ويتوقع العريان، وهو الرئيس التنفيذى السابق لبيمكو، وهى شركة استثمار عملاقة فى السندات مملوكة لأليانز، أن تواجه منطقة اليورو صعوبات لتحقيق نمو بنسبة واحد فى المئة للناتج المحلى الإجمالى هذا العام.


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