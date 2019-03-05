video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 مارس 2019 03:23 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

..ونؤيد وقف الدعم النقدى للصادرات

السويدى: مذكرة عاجلة لرئيس الوزراء بمقترحات تقليل الواردات

الثلاثاء، 05 مارس 2019 02:36 م
السويدى: مذكرة عاجلة لرئيس الوزراء بمقترحات تقليل الواردات اتحاد الصناعات المصرية
كتبت- منى ضياء
إضافة تعليق

قال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن الاتحاد تقدم بمذكرة عاجلة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، تتضم مقترحات لحل مشكلات القطاع الصناعى وتنمية الصادرات والحد من الواردات.

وأوضح السويدى فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، على هامش توقيع مذكرة تعاون بين اتحادى الصناعات المصري واليونانى، أن أبرز المقترحات تتعلق بالتدقيق فى الواردات، والتركيز على تطبيق المواصفات الدولية على كل مدخلات المنتج المصرى سواء المحلى أو المستورد.

وشدد السويدى على ضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى المناقصات الحكومية، وإعطاء أولوية للمنتج المحلى المطابق للمواصفات الذى يطبق 40% قيمة مضافة، مما يجبر الجهات على التعاون مع الشركات الصغيرة.

كما دعا رئيس اتحاد الصناعات، إلى تطبيق منظومة الأسعار الاسترشادية والاختبارات فى كافة المنافذ الجمركية للاستيراد سواء بغرض الإنتاج أو التجارة.

وأشار رئيس السويدى إلى أن الاتحاد يؤيد التوجه الحكومى الجديد فى برنامج المساندة التصديرية، من خلال ربط الدعم بخدمات تطوير الصناعة، والغاء الدعم النقدى، وأن يقتصر نظام المساندة التصديرية الجديد على الدعم العينى فقط فى صورة خدمات لتطوير المنتج وفتح أسواق تصديرية، وإيجاد بدائل للخامات، ودعم الشحن، على أن يكون الدعم لمدة محددة تتوقف على طبيعة المنتج والدولة، ولا تكون مفتوحة على إطلاقها.

وأكد السويدى أن تطبيق الحلول التى تضمنتها المذكرة ستحقق انعكاسا مباشرا على زيادة الناتج الصناعى وتحقيق المزيد من فرص العمل وتنمية الصادرات، لافتا إلى أن الاتحاد يقوم حاليا بعمل دراسات قطاعية بالتعاون مع الغرف الصناعية وسيتم رفع نتائجها إلى مجلس الوزراء.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اتحاد صناعات شمال اليونان: لابد من إيجاد آليات مشتركة للتجارة مع مصر

اخبار الاقتصاد

اتحاد الصناعات

دعم الصادرات

تقليل الواردات




لا تفوتك
إحالة 16 موظفا بالضرائب العقارية للمحاكمة لاتهامهم بإهدار 130 مليون جنيه

إحالة 16 موظفا بالضرائب العقارية للمحاكمة لاتهامهم بإهدار 130 مليون جنيه

صور.. رعد وبرق ومطر.. طقس متقلب يضرب القاهرة والمحافظات.. استمرار فرص سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية اليوم.. الأرصاد تطمئن المواطنين: تنحسر على السواحل الشمالية الشرقية من الغد.. وتكشف: طقس "الويك إند" مستقر

صور.. رعد وبرق ومطر.. طقس متقلب يضرب القاهرة والمحافظات.. استمرار فرص سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية اليوم.. الأرصاد تطمئن المواطنين: تنحسر على السواحل الشمالية الشرقية من الغد.. وتكشف: طقس "الويك إند" مستقر

التعليم تعلن توفير نماذج استرشادية لبوكليت الثانوية العامة خلال أيام.. وتؤكد: هدفها تدريب الطلاب على الاختبارات.. وتطمئن المتقدمين للامتحان: لا يوجد تغيير فى شكل الأسئلة.. وتشدد على سرعة انتهاء كتابة الاستمارات

التعليم تعلن توفير نماذج استرشادية لبوكليت الثانوية العامة خلال أيام.. وتؤكد: هدفها تدريب الطلاب على الاختبارات.. وتطمئن المتقدمين للامتحان: لا يوجد تغيير فى شكل الأسئلة.. وتشدد على سرعة انتهاء كتابة الاستمارات

ريال مدريد يخشى نكسة جديدة ضد أياكس فى دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يخشى نكسة جديدة ضد أياكس فى دوري أبطال أوروبا

عشان نحمى أبناءنا.. 5 علامات تدل على تبنى ابنك أفكارا متطرفة

عشان نحمى أبناءنا.. 5 علامات تدل على تبنى ابنك أفكارا متطرفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة