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الدفاع الروسية: رصد 36 انتهاكا للهدنة فى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

الثلاثاء، 05 مارس 2019 11:22 ص
الدفاع الروسية: رصد 36 انتهاكا للهدنة فى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية عناصر من الجيش الروسى فى سوريا
أ ش أ
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسى فى لجنة الهدنة الروسية التركية فى سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الماضية 7 انتهاكات لنظام وقف العمليات العسكرية فى محافظات اللاذقية وحلب وإدلب، بينما رصد الجانب التركى 29 انتهاكا فى محافظات حماة وإدلب واللاذقية وحلب. 
وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن مركز المصالحة الروسى بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين نفذ خلال 24 ساعة الماضية عمليتين إنسانيتين، تم من خلالهما إيصال 500 سلة غذائية بوزن إجمالى 2.165 طن إلى قرية قصيبة بريف القنيطرة، وإيصال 250 سلة غذائية أخرى بوزن إجمالى 1.082 طن إلى مدينة محردة بريف حماه. 
وأضاف البيان أنه خلال الــ24 ساعة الماضية لم يتم توقيع أى اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، مشيرا إلى أن عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام فى الوقت الحالى هو 2518 مركزا. 
وأوضح البيان أيضا أنه لم يتغير عدد الفصائل المسلحة الموافقة على تنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية، وهو 234 فصيلا.


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