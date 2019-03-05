الخارجية تهيب بالمواطنين الحصول على تأشيرة العمل لأذربيجان عبر القنوات الرسمية

كتب : أحمد جمعة

في ضوء متابعة وزارة الخارجية لما يتعرض له بعض المواطنين المصريين الراغبين في السفر إلى جمهورية أذربيجان من عمليات نصب عن طريق أفراد أو بعض شركات السياحة.

وأهابت وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين الراغبين في السفر أو العمل بدولة أذربيجان، عدم التعامل مع الأفراد أو شركات السياحة غير الرسمية التي تروج إلى مقدرتها على تسهيل الحصول على تأشيرة الدخول لأذربيجان وتوفير فرص عمل بها.

وأكدت وزارة الخارجية على ضرورة الحصول على تأشيرة العمل بدولة أذربيجان عن طريق القنوات الرسمية المتمثلة في سفارة جمهورية أذربيجان في القاهرة.