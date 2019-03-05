الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة بصعدة من سيطرة الحوثيين

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تمكن الجيش اليمنى من تحرير مواقع جديدة فى جبهة باقم بصعدة مدعومًا بطيران ومدفعية قوات التحالف، ما أسفر عن أسر 6 ومصرع وجرح العشرات من مليشيات الحوثى واستعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر وتفكيك مخازن ألغام وعبوات ناسفة كانت المليشيا تجهز لزرعها على جبال ووديان باقم.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن قائد اللواء العاشر بالجيش اليمنى عبده البرح قوله، اليوم الثلاثاء، إن قوات الجيش فى محور "علب" نفذ عملية عسكرية مباغتة على مواقع مليشيا الحوثى وقام بتصفية الجيوب فى "ال زماح" و"ال معيض" وتحرير منطقة "ال قراض" بباقم.