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البنك الدولى: 9.3% من النساء يحصلن على خدمات مصرفية عبر الشمول المالى

الثلاثاء، 05 مارس 2019 07:00 ص
البنك الدولى: 9.3% من النساء يحصلن على خدمات مصرفية عبر الشمول المالى طارق عامر والبنك الدولى
كتب عبد الحليم سالم
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 أظهرت دراسة حديثة للبنك الدولى، أن معدل الشمول المالى للنساء ما يزال متدنيا فى مصر مقارنة ببلدان أخرى.

وذكرت الدراسة أن نسبة النساء اللائى يحصلن على خدمات مصرفية عبر الشمول المالى يبلغن فقط 9.3% مقارنة بـ19% للرجال.

وذكرت الدراسة أن البنوك تفرض شروطا أشد صرامة مقارنة بالرجال خاصة فى مجال الضمانات،لافتة أن معدل رفض التمويل للنساء يبلغ 6% مقارنة بـ4.5% للرجال.

وتشير تقديرات مؤسسة التمويل الدولية إلى أن الطلب على الائتمان وحده بين مشروعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء فى مصر بلغ 283 مليون دولار ويشكل قطاعا كبيرا فى السوق.

 


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