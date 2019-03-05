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الثلاثاء، 05 مارس 2019 03:16 م
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الانتهاء من إحلال وتجديد خط مياه الشرب فى السالمية بدمياط

الثلاثاء، 05 مارس 2019 02:49 م
الانتهاء من إحلال وتجديد خط مياه الشرب فى السالمية بدمياط إحلال وتجديد خط مياه الشرب
دمياط - معتز الشربينى
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تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور بمحافظة دمياط، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، من تنفيذ أعمال إحلال وتجديد خط مياة الشرب بطول 300 متر تقريبا بشارع مدرسة الشهيد جمال خليل بالسالمية التابعة للوحدة المحلية بقرية الضهرة، مركز فارسكور .

كما تم إنهاء أعمال تسليك إنسداد بلاعة صرف صحى بشارع هلالى مما أدى إلى إغلاق الطريق وتم على الفور إستدعاء سيارة شفط المياه بالوحدة المحلية لمدينة فارسكور وتم شفط المياه وتسليك البلاعة وإعادة فتح الطريق أمام المارة .

من ناحية أخرى تم التعامل الفورى مع وجود بلاعة بدون غطاء بطريق خمسة حديث مقابل مسجد المصطفى وتم الإصلاح على الفور وتركيب غطاء بالوعة حفاظا على أرواح المارة .

يأتى ذلك استجابة لشكوى أهالى مركز فارسكور بدمياط


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