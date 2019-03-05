الاتحاد الأوروبى يلغى التوقيت الصيفى بدءا من عام 2021

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وافقت إحدى لجان البرلمان الأوروبى على إلغاء نظام تغيير الساعة مرتين سنويا فى الاتحاد الأوروبى، على أن يبدأ العمل بالقرار فى عام 2021.

كان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر قد أطلق النقاش العام الماضى باقتراحه إلغاء النظام المعمول به منذ عقود عام 2019. ووافق حوالى 3.8 مليون أوروبى على الاقتراح.

وشارك نحو 4.6 مليون من مواطنى الاتحاد الأوروبى، وعددهم 510 ملايين، فى استطلاع إلكترونى أجرته المفوضية. وعبر 84% من المشاركين عن معارضتهم لتأخير الساعة فى ربيع كل عام وتقديمها فى الخريف.

وأيدت أغلبية المشرعين فى لجنة النقل والسياحة بالبرلمان الأوروبى اقتراح المفوضية أمس الاثنين. ويتعين الآن أن يوافق البرلمان بكامل هيئته على الاقتراح على أن يتوصل النواب بعد ذلك إلى موقف مشترك مع دول الاتحاد الأوروبى.

وفى الوقت الحالى، تضبط دول الاتحاد الأوروبى الساعة على التوقيت الصيفى فى الأحد الأخير من شهر مارس ثم تعيدها إلى التوقيت القياسى فى الأحد الأخير من شهر أكتوبر.