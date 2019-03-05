"الإسكان": إنشاء سدين وبحيرة تخزينية بالحى الأول فى أبوزنيمة بجنوب سيناء

كتب أحمد حسن

قال المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية، بأن الصندوق قام بإنشاء سدين وبحيرة تخزينية بمنطقة الحى الأول بمدينة أبوزنيمة، فى محافظة جنوب سيناء، بتكلفة 7 ملايين جنيه، لحماية حوالى 750 أسرة يقطنون بالمنطقة من أخطار السيول، وذلك بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء، ووزارة الموارد المائية والري.

وقال المهندس خالد صديق: يبلغ طول السد الأول 90 متراً وبسعة تخزينية 20 ألف م3، والسد الثانى 70 متراً وبسعة تخزينية 18 ألف م3، وعمق بحيرة التجميع التخزينية 10 أمتار وبسعة تخزينية 252 ألف م3، موضحاً أن منطقة الحى الأول بمدينة أبوزنيمة، كانت مُصنفة كمنطقة مهددة للحياة بالخريطة القومية لصندوق تطوير المناطق العشوائية.

وأشار مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية، إلى أن المدينة تعرضت لموجة أمطار شديدة فى شهر فبراير الماضى، وقامت السدود والبحيرة التخزينية بحماية المنطقة والمدينة من أخطار السيول.​