اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم الثلاثاء، منها قرار النائب العام بحبس 5 متهمين جدد فى قضية قطار محطة مصر، نفى الحكومة لـ 13 شائعة.







































