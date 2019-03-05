الرئيسية أخبار عاجلة اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء الثلاثاء، 05 مارس 2019 11:10 م اعرف كل حاجة إضافة تعليق يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم الثلاثاء، منها قرار النائب العام بحبس 5 متهمين جدد فى قضية قطار محطة مصر، نفى الحكومة لـ 13 شائعة. النائب العام يقرر حبس 5 متهمين جدد فى قضية قطار محطة مصر الحكومة توافق على تقنين أوضاع 156 كنيسة ومبنى ليصل الإجمالى إلى 783 وزير الدفاع يتفقد تشكيلا لقوات الدفاع الجوى.. ويؤكد: حماية الوطن مهمة مقدسة "التموين" تستخراج 150 ألف بطاقة جديدة.. وتؤكد: لا مساس بدعم الفقراء والأولى بالرعاية الحكومة تنفى 13 شائعة.. لا صحة لمراقبة محادثات مواقع التواصل.. وامتحان الصف الأول الثانوى إلكترونيا تشغيل الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد.. واستقبال أول سفينتين لجنة فحص "الاستيلاء على أموال الداخلية": المتهمون تحصلوا على مليار و135 مليونا الشرطة البريطانية تفتح تحقيقا بعد العثور على عبوات ناسفة بمطارى هيثرو ولندن الأرصاد: طقس الأربعاء معتدل شمالًا مائل للدفء جنوبًا شديد البرودة ليلا مرتضى منصور: مستعد لزيارة الأهلى من أجل التهدئة بين قطبى الكرة المصرية إضافة تعليق النائب العام محطة مصر حادث محطة مصر الارصاد الطقس مرتضى منصور ميناء بورسعيد "الأعلى للإعلام" ينذر المواقع المتورطة فى نشر أخبار كاذبة حول تعيين وزير جديد للنقل صور.. رعد وبرق ومطر.. طقس متقلب يضرب القاهرة والمحافظات.. استمرار فرص سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية اليوم.. الأرصاد تطمئن المواطنين: تنحسر على السواحل الشمالية الشرقية من الغد.. وتكشف: طقس "الويك إند" مستقر التعليم تعلن توفير نماذج استرشادية لبوكليت الثانوية العامة خلال أيام.. وتؤكد: هدفها تدريب الطلاب على الاختبارات.. وتطمئن المتقدمين للامتحان: لا يوجد تغيير فى شكل الأسئلة.. وتشدد على سرعة انتهاء كتابة الاستمارات ريال مدريد يخشى نكسة جديدة ضد أياكس فى دوري أبطال أوروبا عشان نحمى أبناءنا.. 5 علامات تدل على تبنى ابنك أفكارا متطرفة لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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