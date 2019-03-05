اضبط مخالفة.. مدرسة ببورسعيد تغرق فى المجارى وأعمدة الكهرباء تهدد التلاميذ

بورسعيد محمد فرج

رصدت عدسة لــ"اليوم السابع" مياه المجارى تحاصر مدرسة الملك الفيصل المشتركة التى تقع بـعزبة "هاجوج" الكيلو 4,5 جنوب بورسعيد، ما أثار حفيظة أولياء الأمور والمدرسين والمسئولين بالإدارة التعليمية وسط تجاهل الجهات المعنية للتدخل لإنقاذ تلاميذ المدرسة من أعمدة الكهرباء المتهالكة حفاظا على أرواحهم.

يقول أحد الأهالى بعزبة هاجوج لـ"اليوم السابع" إنهم 450 أسرة لديهم أطفال بمدرسة الملك فيصل المشتركة يعانون من مياه المجارى التى تحاصر المدرسة من الداخل والخارج، مما يؤثر على العملية التعليمية وسط تجاهل المسئولين.

وأضاف أن مياه المجارى تغرق العزبة وشوارعها المحيطة بها مما يعد كارثة بيئة تعرض حياة السكان والأطفال للأمراض ومخاطر الصعق نتيجة الأعمدة المتهالكة التى تسقط أسلاكها الهوائية على الأرض بالطريق العام المؤدى للمدرسة والوحدة الصحية.

وناشد الأهالى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد التدخل بعد رفض رئيس حى الجنوب -على حد قولهم- إيجاد حل عاجل لاحتواء الأزمة، حفاظا على أطفالهم من الصعق مع مراعاة سرعة تسليم الوحدات البديلة بقرية النورس لإنقاذنا من مياه المجارى.