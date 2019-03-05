استمرار أعمال التطوير والتجميل بمركز يوسف الصديق بالفيوم

الفيوم – رباب الجالى

قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم برئاسة المحاسب كمال سلومة رئيس المدينة، برفع كفاءة مدخل مدينة يوسف الصديق بميدان الخريجين وقص الأشجار وتهذيبها وبناء أحواض زرع من حجر الدبش لإضافة لمسة جمالية للمدخل.

وصرح رئيس المدينة أن الحملات شملت رفع كفاءة ميدان أيوب على بحيرة قارون برفع جميع الإشغالات القديمة وزراعة الأشجار المستديمة، وبناء نموذج مصغر لمعبد قصر قارون، ورفع كفاءة الأسوار التجميلية المحيطة بالميدان وتغليفها بالحجر الطبيعى، مع متابعة العناية بالأشجار الجديدة محل التالفة، وكذلك صيانة الطريق المؤدى لبحيرة قارون عن طريق إزالة المطبات وفرش طبقة أسفلتية بالمناطق المنهارة، وبناء أحواض من الحجر الجيرى للزراعة والتجميل وتمهيد الطريق المؤدى لمدرسة اسماعيل عبد اللطيف بقارون.

كما قام مجلس المدينة بحملات نظافة بقرية الرواشدية وتمهيد الطرق ورفع القمامة وصيانة الإنارة العامة بالقرية، كما تم تخصيص مساحة 30 فدان لإنشاء مدفن صحى بقرية الريان وجارى العمل على نقل المخلفات للمدفن الصحى.