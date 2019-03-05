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الثلاثاء، 05 مارس 2019 07:33 ص
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استقالة رئيسة مجلس الخزانة فى كندا من الحكومة

الثلاثاء، 05 مارس 2019 06:00 ص
استقالة رئيسة مجلس الخزانة فى كندا من الحكومة رئيسة مجلس الخزانة الكندية جين فيلبوت
أ ش أ
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 تقدمت رئيسة مجلس الخزانة الكندية جين فيلبوت، أمس الإثنين، باستقالتها من مجلس الوزراء الفيدرالى برئاسة جستن ترودو، قائلة إنها فقدت الثقة فى طريقة تعامل الحكومة بفضيحة "إس إن سى - لافالان" السياسية.

وقالت فيلبوت - فى بيان نشر على موقعها على شبكة الإنترنت - "إن الأحداث الأخيرة، بما فيها فضيحة (إس إن سى - لافالان) هزت الحكومة الفيدرالية فى الأسابيع الأخيرة، وبعد تفكير جاد استنتجت أنه يجب على أن استقيل كعضو فى مجلس الوزراء".

ومجلس الخزانة هو لجنة وزارية قانونية ضمن مجلس الوزراء الكندي.

وتولت فيلبوت ثلاث حقائب وزارية مختلفة، هى: الصحة وبعدها خدمات السكان الأصليين، ثم رئيس مجلس الخزانة فى يناير الماضي.

واستقالت وزيرة العدل السابقة جودى ويلسون-رايبولد من منصبها بعد أن أوردت صحيفة "ذى جلوب آند ميل" تقارير مفادها أن مكتب رئيس الحكومة مارس ضغوطا عليها لمساعدة شركة "إس إن سى - لافالان" للهندسة على تجنب الملاحقة من قبل القضاء فى قضايا فساد ورشاوى.


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جين فيلبوت

كندا

ترودو




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