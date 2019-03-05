video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 مارس 2019 12:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

إنفوجراف.. 5 أهداف لمشروع استراتيجية مصر القومية للسكان بمنحة 540 مليون جنيه

الثلاثاء، 05 مارس 2019 11:17 ص
إنفوجراف.. 5 أهداف لمشروع استراتيجية مصر القومية للسكان بمنحة 540 مليون جنيه مشروع تعزيز استراتيجية مصر القومية
كتب محمد عبد العظيم
إضافة تعليق

أطلقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أمس مشروع "تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان"، بمنحة قدرها 540 مليون جنيه من الاتحاد الأوروبى، وفيما عرضت صفحة وزارة الاستثمار إنفوجراف مبسط يوضح 5 أهداف أساسية لاستراتيجية مصر القومية للسكان.

 

0

وجاءت الأهداف الخامسة التى تهدف إليها الاستراتيجية كالتالى:

1- توفير وسائل تنظيم الأسرة وزيادة إمكانية الحصول عليها.

2- تثقيف الشباب والفتيات فى سن الإنجاب بشأن تنظيم الأسرة.

3- زيادة الوعى العام بمزايا الأسرة صغيرة الحجم.

4- تدعيم القدرات المؤسسية لمتابعة وتنسيق تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان.

5- إعداد وتطبيق خطة قومية لتنظيم الأسرة محسوبة التكاليف.

 

1

يذكر أن المشروع تم توقيعه بحضور السفير إيڤان سوركوش، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والدكتور ألكسندر بوديروزا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، والدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومى للسكان، والدكتورة سحر السنباطى، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الاستثمار تطلق مشروع تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان بمنحة 540 مليون جنيه..فيديو

وزارة الاستثمار

وزيرة الاستثمار

استراتيجية مصر القومية للسكان

الاتحاد الأوروبى




لا تفوتك
إنفوجراف.. تعرف على خطوات الإنقاذ فى حالة اشتعال النيران فى ملابسك

إنفوجراف.. تعرف على خطوات الإنقاذ فى حالة اشتعال النيران فى ملابسك

الصداقة تدوم للأبد.. كيف ظهر جورج وسوف فى صورة جديدة مع نجوى كرم؟

الصداقة تدوم للأبد.. كيف ظهر جورج وسوف فى صورة جديدة مع نجوى كرم؟

ضربة جديدة لعملية السلام.. غلق القنصلية الأمريكية فى القدس يأخذ العملية نحو حل الدولة الواحدة.. ومسئولون سابقون: قرار ترامب يعنى أنه يتعامل مع الجميع ككيان واحد.. ويقوض العلاقات مع الفلسطينيين

ضربة جديدة لعملية السلام.. غلق القنصلية الأمريكية فى القدس يأخذ العملية نحو حل الدولة الواحدة.. ومسئولون سابقون: قرار ترامب يعنى أنه يتعامل مع الجميع ككيان واحد.. ويقوض العلاقات مع الفلسطينيين

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة