إنفوجراف.. 5 أهداف لمشروع استراتيجية مصر القومية للسكان بمنحة 540 مليون جنيه

كتب محمد عبد العظيم

أطلقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أمس مشروع "تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان"، بمنحة قدرها 540 مليون جنيه من الاتحاد الأوروبى، وفيما عرضت صفحة وزارة الاستثمار إنفوجراف مبسط يوضح 5 أهداف أساسية لاستراتيجية مصر القومية للسكان.

وجاءت الأهداف الخامسة التى تهدف إليها الاستراتيجية كالتالى:

1- توفير وسائل تنظيم الأسرة وزيادة إمكانية الحصول عليها.

2- تثقيف الشباب والفتيات فى سن الإنجاب بشأن تنظيم الأسرة.

3- زيادة الوعى العام بمزايا الأسرة صغيرة الحجم.

4- تدعيم القدرات المؤسسية لمتابعة وتنسيق تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان.

5- إعداد وتطبيق خطة قومية لتنظيم الأسرة محسوبة التكاليف.

يذكر أن المشروع تم توقيعه بحضور السفير إيڤان سوركوش، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والدكتور ألكسندر بوديروزا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، والدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومى للسكان، والدكتورة سحر السنباطى، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة.