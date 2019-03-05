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إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بمركز كوم حماده بالبحيرة

الثلاثاء، 05 مارس 2019 12:10 م
إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بمركز كوم حماده بالبحيرة مشاجرة - صورة أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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أصيب 3 أشخاص، بجروح طعنية وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، خلال مشاجرة بمركز كوم حماده بالبحيرة.
 
كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.
 
وبالفحص، تبين ورود بلاغ لمركز شرطة كوم حمادة، بحدوث مشاجرة بين طرف أول "م. م ح" 39 سنة مصاب بجرح طعنى شبه نافذ، وآخر قطعى بالبطن، وطرف ثاني "م س ح" 18 سنة وشقيقه "محمد" 22 سنة مصابان بجروح وكدمات، وجميعهم من عائلة واحدة، لخلاف بسبب احتكاك الأول بسيارة الطرف الثانى، أثناء سيرهم بأحد شوارع القرية، قام على أثرها الطرفان بالتعدى على بعضهما.
 
تم نقل المصابين لمستشفى كوم حمادة العام لإسعافهم، وبسؤال طرفى المشاجرة قرروا بمضمون ما تقدم، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة. 
 
 

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