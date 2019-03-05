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الثلاثاء، 05 مارس 2019 05:42 م
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إصابة 13 عاملا فى انقلاب سيارة ربع نقل بمنفلوط في أسيوط

الثلاثاء، 05 مارس 2019 05:02 م
إصابة 13 عاملا فى انقلاب سيارة ربع نقل بمنفلوط في أسيوط اسعاف - أرشيفية
أسيوط ـ محمود عجمي
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أصيب 13عاملًا، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة ربع نقل يستقلونها علي طريق بني عدي ـ مركز منفلوط، وتم نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.
 
كان اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، قد تلقي إخطارا من المهندس عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة منفلوط، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بانقلاب سيارة ربع نقل بطرق بني عدي ـ مركز منفلوط، وعلي متنها عدد من العمال أثناء عودتهم من الأراضي الزراعية بالمنطقة ووجود مصابين بالحادث.
 
وقال المهندس عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة منفلوط، إنه تم الانتقال برفقة سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلي مكان الحادث، وتبين من المعاينة الأولية إصابة 13 عامل يومية بالأراضي الزراعية  بكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، كانوا يستقلون سيارة ربع نقل أثناء عودتهم بعد انتهاء العمل، وتم نقل 9 مصابين إلي مستشفي منفلوط المركزى، وتحويل 4 مصابين إلي مستشفي أسيوط الجامعي لتلقي العلاج، وجاري تحرير محضر بالواقعة.
 
 

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