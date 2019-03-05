إصابة 12 شخصا فى مشاجرة بين عائلتين على قطعة أرض بإسنا

الأقصر – أحمد مرعى

أصيب 12 شخصا فى مشاجرة بالشوم والعصى بين عائلتين بقرية الحلة بمدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، وذلك لخلافات على قطعة أرض بمنطقة الحلة شرق، وتم نقل المصابين لمستشفى إسنا لتلقى العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطارا من مركز شرطة إسنا، يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين فى قرية الحلة، بسبب خلاف على قطعة أرض بناحية الحلة شرق، وذلك باالشوم والعصى بين عائلتى "العمدة حلمى"، وعائلة "العمدة إبراهيم عويضة".

وأسفرت المشاجرة، من الطرف الأول عن إصابة كل من "علي.ع.ح" 45 سنة، و"محمد.م.ث" 40 سنة، و"أحمد.م.ق" 52 سنة، و"أحمد.ا.ح" 69 سنة، و"محمد.أ.ق" 27 سنة، و"محمد.ع.ع" 27 سنة، و"محمد.أ.ا" 40 سنة، و"إبراهيم.ع.م" 37 سنة، و"وليد.أ.ا" 42 سنة، ومن الطرف الثانى إصابة كل من "علي.ح.ب" 28 سنة، و"محمود.ح.ب" 22 سنة، و"عبده.ب.ح" 25 سنة، وجارى البحث عن 3 أفراد من العائلة بالمشاجرة، وهم كل من "نصار.ب.ح" 25 سنة، و"ياسر.أ.ب" 33 سنة، و"حسن.ب.ن" 40 سنة، وحاليا يتم علاج المصابين من الطرفين فى مستشفى إسنا، فتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.