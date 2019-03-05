video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 مارس 2019 11:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة متهم هارب من أحكام فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بسوهاج

الثلاثاء، 05 مارس 2019 10:28 ص
إصابة متهم هارب من أحكام فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بسوهاج اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج
سوهاج - محمود مقبول
إضافة تعليق

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج، عقب تبادل إطلاق النار مع متهم هارب من 16 حكما قضائيا من إلقاء القبض عليه، وتبين إصابته بطلق نارى بالكاحل الأيمن فتحتى دخول وخروج، وآخر بالجانب الأيسر فتحة دخول.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء أشرف نصحى نائب المدير لقطاع الجنوب، يفيد بتبادل إطلاق الأعيرة النارية بين هارب من أحكام بدائرة مركز المنشاة.

بالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه، مفادها تواجد المحكوم عليه "محمد ح ع ح" 39 سنة عاطل، ويقيم دائرة مركز العسيرات والسابق إتهامه فى "16" قضية أخرهم القضية "شروع فى قتل" والمطلوب للتنفيذ عليه فى القضية مقاومة سلطات والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية " شروع فى قتل ببندر المنشاه دائرة المركز.

على الفور، قامت مأمورية من ضباط وحدة المباحث لاستهداف المذكور، وحال مشاهدته للقوات قام بإطلاق أعيرة نارية اتجاههم، مما دعا القوات لمبادلته إطلاق الأعيرة النارية، مما نتج عنه إصابته، وتمكنوا من ضبطه وبحوزته سلاح نارى عبارة عن طبنجة ماركة CZ سيزور و "12" طلقه من ذات العيار.

تم نقل المذكور لمستشفى المنشاه المركزى وورد تقريرها بإصابته "طلق نارى بالكاحل الأيمن فتحتى دخول وخروج، وآخر بالجانب الأيسر فتحة دخول "، وجارى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعى، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انتحار تلميذ بالإعدادية بسبب كثرة سفر والده للخارج بأخميم سوهاج

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

اطلاق نار

حادث

مقاومة سلطات

مديرية امن سوهاج

المنشاه




لا تفوتك
إنفوجراف.. تعرف على خطوات الإنقاذ فى حالة اشتعال النيران فى ملابسك

إنفوجراف.. تعرف على خطوات الإنقاذ فى حالة اشتعال النيران فى ملابسك

الصداقة تدوم للأبد.. كيف ظهر جورج وسوف فى صورة جديدة مع نجوى كرم؟

الصداقة تدوم للأبد.. كيف ظهر جورج وسوف فى صورة جديدة مع نجوى كرم؟

ضربة جديدة لعملية السلام.. غلق القنصلية الأمريكية فى القدس يأخذ العملية نحو حل الدولة الواحدة.. ومسئولون سابقون: قرار ترامب يعنى أنه يتعامل مع الجميع ككيان واحد.. ويقوض العلاقات مع الفلسطينيين

ضربة جديدة لعملية السلام.. غلق القنصلية الأمريكية فى القدس يأخذ العملية نحو حل الدولة الواحدة.. ومسئولون سابقون: قرار ترامب يعنى أنه يتعامل مع الجميع ككيان واحد.. ويقوض العلاقات مع الفلسطينيين

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة