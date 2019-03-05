إصابة متهم هارب من أحكام فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج، عقب تبادل إطلاق النار مع متهم هارب من 16 حكما قضائيا من إلقاء القبض عليه، وتبين إصابته بطلق نارى بالكاحل الأيمن فتحتى دخول وخروج، وآخر بالجانب الأيسر فتحة دخول.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء أشرف نصحى نائب المدير لقطاع الجنوب، يفيد بتبادل إطلاق الأعيرة النارية بين هارب من أحكام بدائرة مركز المنشاة.

بالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه، مفادها تواجد المحكوم عليه "محمد ح ع ح" 39 سنة عاطل، ويقيم دائرة مركز العسيرات والسابق إتهامه فى "16" قضية أخرهم القضية "شروع فى قتل" والمطلوب للتنفيذ عليه فى القضية مقاومة سلطات والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية " شروع فى قتل ببندر المنشاه دائرة المركز.

على الفور، قامت مأمورية من ضباط وحدة المباحث لاستهداف المذكور، وحال مشاهدته للقوات قام بإطلاق أعيرة نارية اتجاههم، مما دعا القوات لمبادلته إطلاق الأعيرة النارية، مما نتج عنه إصابته، وتمكنوا من ضبطه وبحوزته سلاح نارى عبارة عن طبنجة ماركة CZ سيزور و "12" طلقه من ذات العيار.

تم نقل المذكور لمستشفى المنشاه المركزى وورد تقريرها بإصابته "طلق نارى بالكاحل الأيمن فتحتى دخول وخروج، وآخر بالجانب الأيسر فتحة دخول "، وجارى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعى، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.