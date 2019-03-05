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الثلاثاء، 05 مارس 2019 07:05 م
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إخلاء سبيل متهمين بقضية المحور الإعلامى للإخوان بتدابير احترازية

الثلاثاء، 05 مارس 2019 05:58 م
إخلاء سبيل متهمين بقضية المحور الإعلامى للإخوان بتدابير احترازية محكمه _ أرشيفية
كتب أمنية الموجي
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قررت محكمة جنايات الجيزة، إخلاء سبيل كل من إسلام عشري وحسام السويفي المتهمين علي خلفية استكمال التحقيقات في قضية (المحور الإعلامي) التابع لجماعة الإخوان والذي يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية، بتدابير احترازية.

وكان المستشار خالد ضياء، المحام العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد أمر بحبس المتهمين في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، علي خليفة استكمال التحقيقات في القضية، وأسندت النيابة إلى المتهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 كما أسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.


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