إخلاء سبيل طبيب بنها بكفالة 5000 جنيه لتحرشه بفتاة أثناء الكشف عليها

القليوبية-نيفين طه

قرر المستشار حمدى السيد رئيس نيابة قسم ثان بنها، برئاسة المحامى العام لنيابات شمال بنها، إخلاء سبيل طبيب بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، وذلك بعد اتهامة بالتحرش وملامسة أجزاء حساسة لفتاة، أثناء الكشف عليها بمستشفي حكومى ببنها، كما قررت النيابة العامة استدعاء الممرضة بالمستشفي، وتدعى "ف .س" لسؤالها عن الواقعة.

وتلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد رشدى مأمور قسم ثانى بنها، يفيد بلاغ من المدعو"ا.ع" 26 سنة، حاصلة علي ليسانس حقوق مقيمة دائرة القسم، باتهام طبيب بمستشفي حكومى يدعي"و.ا"، لقيامة بالتحرش بها، مستغلا وظيفته كطبيب بالمستشفي، وقيامه بالكشف عليها وتشخيص مرضها وتحديد علاجها.

وبسؤال المجنى عليها، بمعرفة الرائد أحمد سامى رئيس مباحث القسم، قررت أن الطبيب المذكور، تحرش بها وقام بملامسة أجزاء حساسة بجسدها بعيدا عن مواطن الألم الذى تشعر به، طالبا منها رقم هاتفها المحمول لإقامة علاقة غير شرعية معها، فقامت علي الفور بالخروج مسرعة، وحضرت لإثبات ذالك.

وبسؤال الطبيب، أنكر مانسب إليه، وأنه لا يعرفها ولا يعرف سبب ادعائها له، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1162 جنح القسم.