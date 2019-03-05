video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 مارس 2019 04:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إحالة 9 من العاملين بوحدات صحية فى المنوفية للتحقيق لتركهم العمل

الثلاثاء، 05 مارس 2019 03:32 م
إحالة 9 من العاملين بوحدات صحية فى المنوفية للتحقيق لتركهم العمل محافظة المنوفية
المنوفية_ محمد فتحى
إضافة تعليق
قرر محمود المرسى رئيس مركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية، إحالة 9 من العاملين بالوحدات الصحية بأبشيش ومشيرف، التابعين لمركز الباجور، للتحقيق لتركهم العمل، ولعدم انضباطهم بأوقات العمل الرسمية، جاء ذلك خلال جولة مفاجئة اليوم على المستشفيات والوحدات الصحية.
 
وأكد رئيس مركز ومدينة الباجور، فى بيان له، ضرورة انضباط العاملين، بجميع المصالح الخدمية لأهالي مركز الباجور والقرى التابعة له، وحفاظا على مبدأ الثواب والعقاب.
 
وشدد على استمرار وتكثيف المتابعة، وذلك من أجل أن يجد أهالى القرية والقرى المجاورة من يلبي طلباتهم واحتياجاتهم، ويقدم لهم أعلى درجات الخدمة بجميع المصالح الحكومية.
 
وأضاف المرسى، أنه ستستمر المتابعة لجميع العاملين بالجهاز التنفيذي بجميع أنحاء المركز، سواء كان طبيبا أو مدرسا أو مهندسا أو فنيا، كل يعمل بالجهاز التنفيذي، حتي يحدث الانضباط وتأدية الخدمة الجيدة للمواطن.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"صحة المنوفية ": إحالة 86 من العاملين بمستشفى تلا للتحقيق لتغيبهم عن العمل

المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار المنوفيه

اخبار مصر

مركز الباجور

الواحدات الصحية




لا تفوتك
إحالة 16 موظفا بالضرائب العقارية للمحاكمة لاتهامهم بإهدار 130 مليون جنيه

إحالة 16 موظفا بالضرائب العقارية للمحاكمة لاتهامهم بإهدار 130 مليون جنيه

صور.. رعد وبرق ومطر.. طقس متقلب يضرب القاهرة والمحافظات.. استمرار فرص سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية اليوم.. الأرصاد تطمئن المواطنين: تنحسر على السواحل الشمالية الشرقية من الغد.. وتكشف: طقس "الويك إند" مستقر

صور.. رعد وبرق ومطر.. طقس متقلب يضرب القاهرة والمحافظات.. استمرار فرص سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية اليوم.. الأرصاد تطمئن المواطنين: تنحسر على السواحل الشمالية الشرقية من الغد.. وتكشف: طقس "الويك إند" مستقر

التعليم تعلن توفير نماذج استرشادية لبوكليت الثانوية العامة خلال أيام.. وتؤكد: هدفها تدريب الطلاب على الاختبارات.. وتطمئن المتقدمين للامتحان: لا يوجد تغيير فى شكل الأسئلة.. وتشدد على سرعة انتهاء كتابة الاستمارات

التعليم تعلن توفير نماذج استرشادية لبوكليت الثانوية العامة خلال أيام.. وتؤكد: هدفها تدريب الطلاب على الاختبارات.. وتطمئن المتقدمين للامتحان: لا يوجد تغيير فى شكل الأسئلة.. وتشدد على سرعة انتهاء كتابة الاستمارات

ريال مدريد يخشى نكسة جديدة ضد أياكس فى دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يخشى نكسة جديدة ضد أياكس فى دوري أبطال أوروبا

عشان نحمى أبناءنا.. 5 علامات تدل على تبنى ابنك أفكارا متطرفة

عشان نحمى أبناءنا.. 5 علامات تدل على تبنى ابنك أفكارا متطرفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة