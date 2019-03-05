إحالة 9 من العاملين بوحدات صحية فى المنوفية للتحقيق لتركهم العمل

المنوفية_ محمد فتحى

قرر محمود المرسى رئيس مركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية، إحالة 9 من العاملين بالوحدات الصحية بأبشيش ومشيرف، التابعين لمركز الباجور، للتحقيق لتركهم العمل، ولعدم انضباطهم بأوقات العمل الرسمية، جاء ذلك خلال جولة مفاجئة اليوم على المستشفيات والوحدات الصحية.

وأكد رئيس مركز ومدينة الباجور، فى بيان له، ضرورة انضباط العاملين، بجميع المصالح الخدمية لأهالي مركز الباجور والقرى التابعة له، وحفاظا على مبدأ الثواب والعقاب.

وشدد على استمرار وتكثيف المتابعة، وذلك من أجل أن يجد أهالى القرية والقرى المجاورة من يلبي طلباتهم واحتياجاتهم، ويقدم لهم أعلى درجات الخدمة بجميع المصالح الحكومية.

وأضاف المرسى، أنه ستستمر المتابعة لجميع العاملين بالجهاز التنفيذي بجميع أنحاء المركز، سواء كان طبيبا أو مدرسا أو مهندسا أو فنيا، كل يعمل بالجهاز التنفيذي، حتي يحدث الانضباط وتأدية الخدمة الجيدة للمواطن.