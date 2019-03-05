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أمطار رعدية على معظم أنحاء السعودية وسط رياح مثيرة للأتربة

الثلاثاء، 05 مارس 2019 06:13 ص
أمطار رعدية على معظم أنحاء السعودية وسط رياح مثيرة للأتربة طقس
وكالات الأنباء
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس بالمملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة، وكذلك على منطقة نجران ( شرورة )، فى حين تنشط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية والساحلية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة مكة المكرمة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية تتحول شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

 


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