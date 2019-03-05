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أمطار بالقاهرة والمحافظات بالتزامن مع ظهور الرعد والبرق بسماء العاصمة.. صور

الثلاثاء، 05 مارس 2019 04:17 ص
أمطار بالقاهرة والمحافظات بالتزامن مع ظهور الرعد والبرق بسماء العاصمة.. صور البرق فى سماء القاهره والجيزه
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امتلأت سماء القاهرة بالرعد والبرق، بالتزامن مع سقوط غزير للأمطار، بالعاصمة وبعض المحافظات، بينها محافظة القليوبية التي شهدت أمطارا غزيرة، والإسكندرية وكفر الشيخ، وبعض المدن الساحلية.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة ليسود البلاد اليوم الثلاثاء طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة معتدل على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء تكون غزيرة ورعدية أحيانا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

امطار غزيره (1)
 
امطار غزيره (2)
 
امطار غزيره (3)
 
امطار غزيره (4)
 
امطار غزيره (5)
 
امطار غزيره (6)
 

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