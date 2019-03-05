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أسعار الذهب تواصل التراجع وعيار 21 يسجل 628 جنيها للجرام

الثلاثاء، 05 مارس 2019 11:11 ص
أسعار الذهب تواصل التراجع وعيار 21 يسجل 628 جنيها للجرام ذهب - أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
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تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5 مارس 2019 فى مصر فى بقيمة جنيهين، ليواصل الذهب تراجعه لليوم الثالث على التوالى خلال تعاملات هذا الأسبوع، ليصبح إجمالى الانخفاض خلال يومين 8 جنيهات.

وسجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء 5 مارس  لعيار 21 قرابة  628 جنيها للجرام فى ظل تراجع سعر أوقية الذهب لتسجل 1285 دولار للأوقية وهو أدني مستوي للذهب فى خمسة أسابيع.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 628 جنيها للجرام

سعر الذهب عيار 24 سجل اليوم 717 جنيها للجرام

سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 538 جنيها للجرام

الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات 5024 جنيها للجرام

أوقية الذهب "السعر العالمى": 1285 دولار .

يقدم "اليوم السابع" خدمه لقراءه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.

 

أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.

 

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.


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