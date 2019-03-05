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الثلاثاء، 05 مارس 2019 09:21 م
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أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 5-3-2019

الثلاثاء، 05 مارس 2019 09:00 م
أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 5-3-2019 البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 5-3-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين ، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 820.447 مليار جنيه
 

البورصة تخسر 1.7 مليار جنيه

 

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين ، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 820.447 مليار جنيه.
 
    
وبلغ حجم التداول على الأسهم 162 مليون ورقة مالية بقيمة 739 مليون جنيه، عبر تنفيذ 22.7 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 68.52% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 22.09%، والعرب على 9.39% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40.13% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.86%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية بقيمة 28.6 مليون جنيه، 74.1 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية بقيمة 49.5 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 34.5 مليون جنيه، 16.9 مليون جنيه، على التوالى.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 14728 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 2399 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% عند مستوى 18772 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 708 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 1785 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 480 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 62 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 72 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.

 

الصعيد للمقاولات

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى عن 2018، عن صافى أرباح بلغ 57.04 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية ديسمبر 2018، مقابل 45.99 مليون جنيه أرباح فى 2017، بنسبة 24%، على أساس سنوى.
 
وتراجعت إيرادات الصعيد للمقاولات فى 2018، حيث سجلت 736.86 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 800.18 مليون جنيه فى 2017.

 

الوطنية لمنتجات الذرة

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الوطنية لمنتجات الذرة، إرجاء قرار السير فى إجراءات شطب أسهم الشركة اختيارياً من البورصة المصرية.
 
وأرجعت الشركة فى بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، قراراها لعدم ورود تقرير مراقب حسابات الشركة عن دراسة القيمة العادلة لسعر السهم حتى تاريخ انعقد الجمعية أمس الاثنين، مما يتعذر مع السير فى إجراءات الشطب.
    
 

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