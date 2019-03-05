أبو شقة: حصلت على حكم تاريخى ببراءة المتهمين فى قضية حاويات بورسعيد

كتب أمين صالح

قضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، ببراءة 22 متهمًا في قضية الرشوة الكبرى، المعروفة باسم "حاويات ميناء بورسعيد"، بنقض الحكم وبراءة المتهمين من الحكم الصادر من محكمة جنايات بورسعيد، والقاضي بإدانتهم وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد قضت بعقوبات بالسجن المشدد لأثنين وعشرين متهماً وكذا رد مبلغ 29 مليون جنيه و609 آلاف و 874 جنيهًا وغرامة مساوية والعزل لأربعة من مسئولي الجمارك والمصاريف.

وقال المستشار بهاء أبو شقة محامي المحكوم عليهم في تصريحات له اليوم، أنه تقدم بمذكرة بأسباب الطعن تضمنت أوجه الدفاع القانونية والتأصيل القانوني الذي يثبت براءة المتهمين.

واليوم كان محدداً لنظر الطعن أمام محكمة النقض، وحضر بهاء الدين أبو شقة المحامي بالنقض ومحامي المحكوم عليهم وترافع عن المتهمين على مدي ساعتين وطلب نقض الحكم المطعون فيه وبراءة المحكوم عليهم طبقاً للقانون 11 لسنة 2017 والذى ينص على أن محكمة النقض عندما تقضى بنقض الحكم تفصل في الموضوع .

وقضت محكمة النقض ببراءة جميع المحكوم عليهم وعقب صدور الحكم تطاير الخبر إلي مدينة بورسعيد حيث عمت الفرحه بمحافظة بورسعيد، وبناء عليه تقدم الأهالي بالشكر للمستشار بهاء الدين أبو شقة بصفته رئيس حزب الوفد وطلبوا مشاركة أهالي بورسعيد الباسله في مئوية ثورة 1919 ومئوية حزب الوفد في إحتفال جماهيري يقام بمدينة بورسعيد باعتبار أن مدن القناة شاهدة على معارك القناة عقب إلغاء معادة 1936 .

ورحب المستشار بهاء الدين أبو شقة فورا بالفكرة وشكر أهالي بورسعيد على هذا الشعور الوطني ووعد بتحديد يوم لهذا الاحتفال التاريخي، يشارك فيه ابناء بورسعيد الباسله المصريين بمئوية ثورة 1919 ومئوية حزب الوفد ضمير الأمة.