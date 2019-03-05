video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 مارس 2019 10:11 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

أبو شقة: حصلت على حكم تاريخى ببراءة المتهمين فى قضية حاويات بورسعيد

الثلاثاء، 05 مارس 2019 08:32 م
أبو شقة: حصلت على حكم تاريخى ببراءة المتهمين فى قضية حاويات بورسعيد المستشار بهاء أبو شقة
كتب أمين صالح
إضافة تعليق

قضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، ببراءة 22 متهمًا في قضية الرشوة الكبرى، المعروفة باسم "حاويات ميناء بورسعيد"، بنقض الحكم وبراءة المتهمين من الحكم الصادر من محكمة جنايات بورسعيد، والقاضي بإدانتهم وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد قضت بعقوبات بالسجن المشدد لأثنين وعشرين متهماً وكذا رد مبلغ 29 مليون جنيه و609 آلاف و 874 جنيهًا وغرامة مساوية والعزل لأربعة من مسئولي الجمارك والمصاريف.

وقال المستشار بهاء أبو شقة محامي المحكوم عليهم في تصريحات له اليوم، أنه تقدم بمذكرة بأسباب الطعن تضمنت أوجه الدفاع القانونية والتأصيل القانوني الذي يثبت براءة المتهمين.

واليوم كان محدداً لنظر الطعن أمام محكمة النقض، وحضر  بهاء الدين أبو شقة المحامي بالنقض ومحامي المحكوم عليهم وترافع عن المتهمين على مدي ساعتين وطلب نقض الحكم المطعون فيه وبراءة المحكوم عليهم طبقاً للقانون 11 لسنة 2017 والذى ينص على أن محكمة النقض عندما تقضى بنقض الحكم تفصل في الموضوع .

 

وقضت محكمة النقض ببراءة جميع المحكوم عليهم وعقب صدور الحكم تطاير الخبر إلي مدينة بورسعيد حيث عمت الفرحه بمحافظة بورسعيد، وبناء عليه تقدم الأهالي بالشكر للمستشار بهاء الدين أبو شقة بصفته رئيس حزب الوفد وطلبوا مشاركة أهالي بورسعيد الباسله في مئوية ثورة 1919 ومئوية حزب الوفد في إحتفال جماهيري يقام بمدينة بورسعيد باعتبار أن مدن القناة شاهدة على معارك القناة عقب إلغاء معادة 1936 .

 

ورحب المستشار بهاء الدين أبو شقة فورا بالفكرة وشكر أهالي بورسعيد على هذا الشعور الوطني ووعد بتحديد يوم لهذا الاحتفال التاريخي، يشارك فيه ابناء بورسعيد الباسله المصريين بمئوية ثورة 1919 ومئوية حزب الوفد ضمير الأمة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور.. بهاء أبو شقة: فقد الثقة والاعتبار أحد أسباب إسقاط العضوية وفقا للدستور

المستشار بهاء أبو شقة يستقبل السفير الأسبانى فى حزب الوفد

أبو شقة

بهاء أبو شقة

قضية حاويات ميناء بورسعيد

اخر الاخبار




لا تفوتك
"الأعلى للإعلام" ينذر المواقع المتورطة فى نشر أخبار كاذبة حول تعيين وزير جديد للنقل

"الأعلى للإعلام" ينذر المواقع المتورطة فى نشر أخبار كاذبة حول تعيين وزير جديد للنقل

صور.. رعد وبرق ومطر.. طقس متقلب يضرب القاهرة والمحافظات.. استمرار فرص سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية اليوم.. الأرصاد تطمئن المواطنين: تنحسر على السواحل الشمالية الشرقية من الغد.. وتكشف: طقس "الويك إند" مستقر

صور.. رعد وبرق ومطر.. طقس متقلب يضرب القاهرة والمحافظات.. استمرار فرص سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية اليوم.. الأرصاد تطمئن المواطنين: تنحسر على السواحل الشمالية الشرقية من الغد.. وتكشف: طقس "الويك إند" مستقر

التعليم تعلن توفير نماذج استرشادية لبوكليت الثانوية العامة خلال أيام.. وتؤكد: هدفها تدريب الطلاب على الاختبارات.. وتطمئن المتقدمين للامتحان: لا يوجد تغيير فى شكل الأسئلة.. وتشدد على سرعة انتهاء كتابة الاستمارات

التعليم تعلن توفير نماذج استرشادية لبوكليت الثانوية العامة خلال أيام.. وتؤكد: هدفها تدريب الطلاب على الاختبارات.. وتطمئن المتقدمين للامتحان: لا يوجد تغيير فى شكل الأسئلة.. وتشدد على سرعة انتهاء كتابة الاستمارات

ريال مدريد يخشى نكسة جديدة ضد أياكس فى دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يخشى نكسة جديدة ضد أياكس فى دوري أبطال أوروبا

عشان نحمى أبناءنا.. 5 علامات تدل على تبنى ابنك أفكارا متطرفة

عشان نحمى أبناءنا.. 5 علامات تدل على تبنى ابنك أفكارا متطرفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة