26 مايو.. الحكم على عامل رخام شرع فى قتل مواطن بالبساتين

كتب ــ أحمد حسنى

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 26 مايو المقبل، للنطق بالحكم على عامل رخام شرع فى قتل مواطن بالبساتين.

صدر القرار برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلي وأيمن عفيفى ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمى.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية، شروع المتهم خالد حسنين، عامل رخام فى قتل "عاطف ع"، بأن بيت النية وعقد العزم علي قتله، وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض "سكين"، وما أن ظفر به غافله وطعنه برقبته ثم فر هاربا، قاصدا من ذلك إزهاق روحه، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.