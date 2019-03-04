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وكالة الطاقة الذرية: مؤتمر جديد للأمان النووى فى فبراير 2020

الإثنين، 04 مارس 2019 02:06 م
وكالة الطاقة الذرية: مؤتمر جديد للأمان النووى فى فبراير 2020 يوكيا أمانو المدير العام لوكالة الطاقة الذرية
أ ش أ
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أعلن يوكيا أمانو المدير العام لوكالة الطاقة الذرية، اليوم الاثنين، أن المؤتمر الدولي المقبل للوكالة بشأن الأمان النووي سوف يعقد في فبراير 2020 على المستوى الوزاري وبرئاسة مشتركة من بنما ورومانيا.
 
وقال "أمانو"، فى كلمته أمام اجتماع مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية، إن الإعداد للمؤتمر الوزاري سوف يبدأ على الفور، موجهاً الشكر للدول الأعضاء على حرصها على المشاركة في المؤتمر الوزاري.
 
وأضاف أن الوكالة ستواصل التنسيق والتعاون مع الدول الأعضاء فيما يخص إجراءات السلامة النووية، مشيرا إلى وجود مراجعة مستمرة لخطط الدول في مجال الأمان النووي.
 
وأشار إلى أن تكنولوجيا الأمان النووي تشهد تقدما مستمرا، لافتا إلى وجود 453 مفاعلا نوويا في 30 دولة يوفر نحو 400 جيجاوات من الكهرباء كما أن هناك 55 مفاعلا تحت الإنشاء في 18 دولة، مؤكدا في الوقت ذاته اهتمام الوكالة بقضية تغير المناخ وإعدادها لمؤتمر دولي حول دور الطاقة النووية في تغير المناخ.
 
 

 


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