video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 04 مارس 2019 12:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وفد مجلس العلاقات العربية برئاسة عمرو موسى يلتقى أبو مازن ونائب رئيس العراق

الإثنين، 04 مارس 2019 12:11 م
وفد مجلس العلاقات العربية برئاسة عمرو موسى يلتقى أبو مازن ونائب رئيس العراق عمرو موسى
كتبت إيمان على
إضافة تعليق

وصل عمر موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، فجر أمس إلى العاصمة العراقية بغداد فى زيارة عمل تستمر 5 أيام، وذلك فى إطارة زيارة وفد مجلس العلاقات العربية والدولية والذى يضم الرئيس اللبنانى الأسبق أمين الجميل، ورئيس الوزراء اللبنانى الأسبق فؤاد السنيورة ورئيس الوزراء الأردنى الأسبق طاهر المصرى وانضم إليهم الدكتور إياد علاوى نائب رئيس الجمهورية العراقي.

 

وحسب بيان صادر عن "موسى "، اجتمع أعضاء الوفد مع عدد من الوزراء العراقيين ثم لبى الوفد دعوة عشاء من تيار الحكمة الوطنى العراقى برئاسة عمار الحكيم، وبمشاركة عدد كبير من البرلمانيين والسياسيين العراقيين حيث أطلعوا على التطورات الحاصلة فى الساحة السياسية العراقية والجهود التى يقوم بها التيار فى إعادة البناء السياسى الشامل لكل الفسيفساء الوطنية العراقية.

 

وعبر عمرو موسى عن إعجابه بما يقوم به تيار الحكمة من إصلاحات وطنية م،شيدًا بالتقدم الذى يشهده العراق فى المجالات الأمنية والاقتصادى والسياسية، معبرًا عن أهمية عودة العراق لدوره ومحيطه العربى الإقليمى الذى يفتقده.

 

والتقى أعضاء الوفد بالرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن الذى يزور العراق، حيث دار الحديث حول القضية الفلسطينية وآخر التطورات والتحديات التى يواجهها والمواقف الفلسطينية الثابتة بشأنها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس البرلمان العراقى يثمن حرص الأردن على تطوير علاقاته مع العراق

الديهى: رئيس حزب تركى أهان أردوغان.. والبرادعى دمر العراق بتقريره

جامعة الدولة العربيه

الامم المتحده

بغداد

العراق




لا تفوتك
الصراع يشتعل على لقب الدوري الإنجليزي Liverpool VS Man City.. الريدز يهدى السيتزنز الصدارة قبل 9 جولات من النهاية بتعادل جديد أمام إيفرتون بديربى الميرسيسايد.. والحظ يعاند محمد صلاح للمباراة الثالثة على التوالى

الصراع يشتعل على لقب الدوري الإنجليزي Liverpool VS Man City.. الريدز يهدى السيتزنز الصدارة قبل 9 جولات من النهاية بتعادل جديد أمام إيفرتون بديربى الميرسيسايد.. والحظ يعاند محمد صلاح للمباراة الثالثة على التوالى

التضامن: الخميس آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية

التضامن: الخميس آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة