video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 04 مارس 2019 09:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير كويتى: الانتهاء من مراجعة 15 ألفا و514 شهادة دراسية فى 4 دول منها مصر

الإثنين، 04 مارس 2019 09:05 م
وزير كويتى: الانتهاء من مراجعة 15 ألفا و514 شهادة دراسية فى 4 دول منها مصر علم الكويت
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي الكويتي الدكتور حامد العازمي، الانتهاء من مراجعة 15 ألفا و514 شهادة دراسية للكويتيين والمقيمين بالدولة، بالتنسيق مع المكاتب الثقافية بأربع دول بينها مصر.

 

وأوضح العازمي - خلال استعراض مجلس الوزراء الكويتي للتقرير الثالث للجنة المكلفة بدراسة وفحص الشهادات الدراسية للموظفين المواطنين والمقيمين - الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، مشيرا الى أنه تم مراجعة معادلة الشهادات الدراسية الصادرة من وزارة التعليم العالي مع المكاتب الثقافية بالخارج، لدى كل من مصر والأردن، والولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين بإجمالي 15514 شهادة.

 

كما أوضح العازمي قراره الخاص بإصدار لائحة معادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة الصادرة من خارج الكويت، والتي حددت الأسس العامة والشروط المطلوبة لمعادلة الدرجات العلمية، سعيا لإرشاد المواطنين ، قبل بدء الدراسة، بالضوابط والقرارات المنظمة لمعادلة الدرجات العلمية، بما يؤدي لضبط جودة التعليم العالي؛ للحصول على تلك الدرجات من الراغبين بالعمل في الكويت.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السفير طارق القونى يتسلم دعوة مصر للمشاركة فى معرض الكويت للطيران 2020

تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط صعود 4 قطاعات

الكويت تنتظر انطلاق مهرجان رحلة المعنى الأدبى وعبد الفتاح كيليطو ضيف الشرف

الأحد المقبل.. انطلاق احتفالات الفرانكفونية فى الكويت بمشاركة مصرية

الكويت

مصر

شهادات دراسية




لا تفوتك
غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

شهيرة فى ندوة "اليوم السابع": آية قرآنية سبب ابتعادى عن الفن وأخرى وراء ظهورى دون حجاب.. أعيش فى أُنس مع الله.. وعورة المرأة جسمها مش شعرها.. وألازم محمود ياسين فى مرضه وهذا سبب تأخر عودتى للشاشة

شهيرة فى ندوة "اليوم السابع": آية قرآنية سبب ابتعادى عن الفن وأخرى وراء ظهورى دون حجاب.. أعيش فى أُنس مع الله.. وعورة المرأة جسمها مش شعرها.. وألازم محمود ياسين فى مرضه وهذا سبب تأخر عودتى للشاشة

الإخوان تستهدف عقول الشباب.. الجماعة الإرهابية تخطط لتخريب الأجيال الجديدة بالأفكار المتطرفة.. الخلايا النائمة تبث روح كراهية الدولة بين الطلاب.. وخبير أمنى: يستخدمون فتاوى دينية مغلوطة للتحريض على العصيان

الإخوان تستهدف عقول الشباب.. الجماعة الإرهابية تخطط لتخريب الأجيال الجديدة بالأفكار المتطرفة.. الخلايا النائمة تبث روح كراهية الدولة بين الطلاب.. وخبير أمنى: يستخدمون فتاوى دينية مغلوطة للتحريض على العصيان

بعد الولادة ازاى تحافظى على صحة الرحم وتعقميه بطرق طبيعية

بعد الولادة ازاى تحافظى على صحة الرحم وتعقميه بطرق طبيعية

تريزيجيه وكريم حافظ في اختبار جديد مع قاسم باشا بالدوري التركي

تريزيجيه وكريم حافظ في اختبار جديد مع قاسم باشا بالدوري التركي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة