وشدد الغريب، في كلمة اليمن بأعمال الدورة الـ 36 لمجلس وزراء الداخلية العرب التي انطلقت اليوم الأحد في تونس، على وقوف الجميع صفا واحدا في دعم اليمن وتأهيل قدراته الأمنية وتطوير وتنمية قدرات كوادره ليستعيد دوره الرائد ضمن منظومة الأمن العربي التي يجسدها المجلس بمواقفه التاريخية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الغريب استعرض، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية احمد الميسري، دور الجيش اليمني ووزارة الداخلية وبإسناد دول التحالف العربي والانتصارات العظيمة التي تحققت في استعادة معظم الأراضي اليمنية من أيادي الانقلابيين وتحرير المحافظات المحررة.

وقدم الغريب صورة عامة عن الوضع الأمني في المحافظات اليمنية المحررة وما أحدثته تأثيرات الانقلاب لمليشيا الحوثي على الدولة والسيطرة على مؤسساتها ومصادرة إمكانياتها ومن ضمنها وزارة الداخلية ورفضهم المشروع الوطني المتمثل بمخرجات الحوار الوطني الشامل، وعلى المشروعية السياسية التي انتجتها الانتخابات، والتي تمثلت بشخص الرئيس عبدربه منصور هادي، وعلى الإجماع الدولي الذي تمثل في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ودورها في إخراج اليمن من مأزق الحرب لاسيما وقد تبنتها دول الإقليم ومن ورائها العالم برعاية الأمم المتحدة.

وأشار وزير العدل اليمني إلى أن قوات مكافحة الإرهاب اليمنية والمسنودة من التحالف العربي وجهت ضربات قاصمة للجماعات الإرهابية في كل من محافظة حضرموت وشبوة، وابين ولحج ومأرب وتمكنت من تدمير اوكارها، لافتا إلى وجود علاقة وطيدة بين المليشيا الحوثية والتنظيمات الارهابية.

وأضاف "هناك نشاط لشبكة واسعة، من مهربي المخدرات، وتتخذ من السواحل والأراضي اليمنية ممرا إلى دول الجوار"، مؤكدا أن قوات الأمن اليمنية بذلت جهودا في البحر والبر وسعت لملاحقة مهربي شحنات المخدرات، واخضاع مسالك ودروب التهريب للرصد والمراقبة.