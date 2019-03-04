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وزير التعليم: الامتحان التجريبى الثانى على التابلت بـ 3 لغات

الإثنين، 04 مارس 2019 02:56 م
وزير التعليم: الامتحان التجريبى الثانى على التابلت بـ 3 لغات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
وائل ربيعى
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أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تشكيل لجنة من أجل تطوير مناهج النظام القديم بداية من الصف الثانى الابتدائى، للاهتمام بالكيف بدلا من الكم والحشو، قائًلا: "المناهج ستكون مناسبة لعدد أيام العام الدراسي"، مؤكدًا أن عدد المواد كبير جدًا بالفعل في السنوات الخاصة بالنظام القديم لذلك تحرص الوزارة على تعديل المناهج لهم.

وأضاف شوقى: "الطالب يفهم نصف المنهج أفضل من حشر كل هذه المعلومات في رأسه"، معلنا أن الوزارة تتعاون مع وزارة الاتصالات خلال الأسبوع الجارى لتولى وزارة الاتصالات المدارس التى تحتاج إلى إحلال ويتم الإنفاق عليها من ميزانية وزارة الاتصالات وسيتم إنشاء مراكز للتكنولوجيا بها أو مراكز للتعليم عن بعد.

وتابع شوقي، أن تعديل المناهج بالنظام القديم لا تتم في منتصف العام لذلك يتم الإعداد لذلك جيدًا ولكن لن يتم تطبيق هذا الآن، قائًلا: " متحسبوناش على القديم إحنا ورثناه ونحاول التعامل معه"، مؤكدا أن الامتحان التجريبي الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي والمقرر عقده فى 24 مارس الجارى سيكون متاحا على التابلت باللغات "العربية والإنجليزية والفرنسية".

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى أن الطلاب كانوا يناشدون الوزارة بزيادة الوقت المحدد للامتحانات، وتم مراعاة ذلك الأمر خلال الامتحانات التجربيبة الثانية، موضحا أنه فى الوقت الذى لم يتفق فيه العرب على ترجمة المصطلحات العلمية تحاول الوزارة التعامل مع هذا الأمر.

وقال وزير التربية والتعليم: "أمامنا فرصة ذهبية للبناء"، مشيرًا إلى أنه تم بناء رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، وأضاف وزير التربية والتعليم أن الباقة المتخصصة سيتم تقسيمها لمواد بداية من الصف الرابع الابتدائي.

وقالت الدكتورة نوال شلبي، مدير مركز القومي لتطوير المناهج، إن تطبيق منظومة التعليم الجديدة في رياض الأطفال أسهل من تطبيقها عن أي مرحلة تعليمية، موضحة أن هناك إرادة سياسية مصرية في تطبيق منظومة التعليم الجديدة 2030.

وأضافت، مدير مركز تطوير المناهج، أنه تم تدريب كوادر تعليمية مختلفة، موضحة أن المركز اهتم بالمناهج التى تعمل على بناء الشخصية، مشيرة إلى أنه تم عمل دراسة موسعة من أجل المناهج الجديدة تم بناؤها على 3 عناصر أهمها مواصفات خريج 2030.

وأشارت الدكتورة نوال شلبي، إلى أن المناهج الجديدة قائمة في المقام الأول على المهارات، مشيرة إلى أن هذه المهارات بالخبرات المصرية في الأساس ودعم الخبرات الأجنبية.

 

 

 


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مناهج النظام القديم

الامتحان التجريبى الثانى




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