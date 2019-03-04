وزير البترول يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين إنبى والأكاديمية العربية

كتبت ــ أسماء أمين

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة انبى والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فى مجالات التدريب والبحث العلمى والدراسات العليا وتقديم الاستشارات، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون آخر فى المجالات ذاتها بين شركة بتروجت والأكاديمية.

وقام بالتوقيع عليهما كل من المهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس علاء خشب العضو المنتدب لشركة إنبى والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية بحضور عدد من قيادات قطاع البترول وقيادات الأكاديمية وأساتذتها.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى بيان له اليوم الاثنين، عقب التوقيع حرص قطاع البترول على توطيد التعاون مع المؤسسات العلمية والأكاديمية وتبادل الخبرات لربط الجانب العملى والتطبيقى بالجانب الأكاديمى، مؤكدا أن توقيع مثل هذه البروتوكولات بمثابة مبادرة متميزة تدعم استراتيجية وزارة البترول وشركاتها فى تطبيق أسلوب علمى ممنهج لتطوير قدرات الكوادر البترولية والارتقاء بالمهارات لديهم، كما يعكس حرص الوزارة على إتاحة فرص التدريب والتطوير وتوفير كافة الإمكانيات بقطاع البترول للمساهمة فى بناء القدرات للطلاب الجامعيين، خاصة أن قطاع البترول غنى بكوادره المؤهلة التى يمكن أن تسهم فى هذا المجال بما يمتلكونه من خبرات متميزة.

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية أهمية البروتوكولات الموقعة مع قطاع البترول والذى يعد نموذجاً ناجحاً يدعو للفخر فى ظل ما حققه من نتائج وإنجازات ملموسة مؤخرا تؤكد على كونه أحد أهم القطاعات الرائدة فى تحقيق التنمية ودفع عجلة الاقتصاد، مشيرا إلى أن ما تحقق من نجاحات فى مجال الغاز فى البحر المتوسط والتواجد القوى للشركات البترولية إنبى وبتروجت فى الدول العربية يبرهن على ذلك بقوة.

وأضاف أن البروتوكولات تعد بداية حقيقية لمزيد من التعاون المثمر بين الجانبين، مؤكدا أن الأكاديمية تضع كافة طاقاتها وإمكانياتها العلمية والبحثية لتقديم برامج تدريبية وشهادات تخصصية وبرامج دراسية من الجامعات الأوروبية تفى باحتياجات القطاع فى التأهيل العلمى للعنصر البشرى، مشيرا إلى أن الأكاديمية تضم أحدث التكنولوجيات العلمية ونظم المحاكاة لأنشطة البترول والغاز.

ويشمل بروتوكولا التعاون الموقعان بين إنبى وبتروجت والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عدة مجالات للتعاون من أهمها الاستفادة من الخبرات العلمية والعملية لدى الطرفين فى عقد البرامج والدورات التدريبية المشتركة وتقديم خدمات التدريب المهنى وإعداد برامج التدريب الفنى المتخصص للطلاب الجامعيين وتوفير فرص التدريب لهم فى الشركات وفقا لمعايير الاختيار، وتقديم برامج الشهادات المتخصصة للعاملين بالشركتين بتكلفة منخفضة والتعاون فى إعداد وتنفيذ برامج تنمية القدرات البشرية للعاملين ومنحهم مزايا فى التقدم للدراسات العليا بالأكاديمية بمصروفات مخفضة والاستفادة من مقومات الأكاديمية وإمكاناتها العلمية والبحثية للأبحاث العلمية والأكاديمية، والمشاركة بين الجانبين فى إجراء موضوعات بحثية مشتركة ذات طابع تطبيقى، كما ستقوم الأكاديمية بتقديم الخدمات الاستشارية فى مجالات الهندسة والإدارة والموارد البشرية والمالية والاقتصاد، والتعاون المشترك فى تنظيم الاحداث والندوات والمؤتمرات من خلال مشاركة المحاضرين بالأكاديمية فى التخصصات المختلفة.