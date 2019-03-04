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وزيرة التخطيط: لدينا أكثر من 5 ملايين موظف فى الجهاز الإدارى للدولة

الإثنين، 04 مارس 2019 06:00 م
وزيرة التخطيط: لدينا أكثر من 5 ملايين موظف فى الجهاز الإدارى للدولة د/ هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري
كتب – محمد طنطاوى
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قالت الدكتورة هالة السعيد ،  وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ، إن لدينا أكثر من 5 مليون موظف فى الجهاز الإدارى بمتوسط 25 مليون أسرة أي حوالي ربع المصريين ينتمون للجهاز الإداري للدولة.

جاء ذلك خلال مشاركة السعيد، في جلسة "الوظيفة الحكومية وتأثير كفاءة القائمين بها على التنمية" بالقمة الثانية للقادة المصريين "فينجر برينت" والتي بدأت اليوم الأثنين وتستمر حتى غدا الثلاثاء بمشاركة عدد من الوزراء.

وأشارت وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري ، الى أن الحكومة تهدف إلي تأهيل الموظف العام وخلق بيئة مناسبة ومواتية لإنتاجية أفضل، وهو ما ينعكس على تقديم خدمة جيدة للمواطن، حيث بدأت الوزارة بإنشاء عدد من حاضنات الأعمال فى الجامعات الحكومية المصرية بهدف تشجيع المشاريع التنموية التى تخدم احتياجات المجتمع واحتضان الشركات التى تُلبى الاحتياجات المحلية بصفة خاصة.

وخلال كلمتها أكدت السعيد، أن الحكومة تسعى لاتخاذ خطوات جادة نحو التنمية، مشيرة إلي دور المجتمع المدنى في التنمية، موضحة أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة في 2016 لم تعتمد علي سياسة المسكنات إلا أنها اتخذت إصلاحات جذرية حقيقية، فكل جهود الإصلاح الاقتصادي سواء كانت جهود أو قرارات هدفها الأساسي هو ضخ مزيد من فرص العمل في الدولة، مضيفة أن لكل إصلاح تكلفة وقد عملت الحكومة على عدد من برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من أثر تلك التكلفة.

وتابعت الوزيرة أن مكونات معدلات النمو الاقتصادي أصبحت مدفوعة بالاستثمار وصافى التجارة الخارجية مما ينعكس علي معدلات البطالة، مشيرة إلي أن معدلات البطالة بدأت في الانخفاض حيث كانت في بداية خطة الإصلاح الاقتصادى 13.2% حتى وصلت اليوم إلي 9.9% مما يعنى أن كل تلك الجهود المبذولة كانت لها اثر في توفير مزيد من فرص العمل، كما أشارت الوزيرة إلي أن برنامج الإصلاح الاقتصادى صاحبه لأول مرة مجموعة من حزم الحماية الاجتماعية، ولأول مرة كذلك تم زيادة الاستثمارات العامة لضخ مزيد من فرص العمل حيث زادت معدلات الاستثمارات العامة 46% ..

 

 

 


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