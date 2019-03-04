والدة الطفلة فرح توجه الشكر لوزيرة الصحة وتؤكد: تعمل على إنهاء معاناة 7 أشهر

رامى محيى الدين

قالت مي سعيد والدة الطفلة فرح التى أعلنت وزارة الصحة تبنيها لعلاجها: إن مكتب وزير الصحة قد تواصل معها هاتفيا وأخبرها أن تحضر يوم الخميس بابنتها فرح إلى مستشفى بنها التعليمى للأطفال ومقابلة مديرها الذى سيستقبل الطفلة وسيقوم بعمل اللازم لها، وأن هناك كونسولتو كامل سوف يبدأ مع الطفلة رحلة العلاج، وأشكر وزيرة الصحة التى وقفت بجانبنا وتعمل على إنهاء معاناة دامت 7 أشهر.

كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان استجابت لحالة الطفلة "فرح" التى تعانى عيبا خلقيا فى الوجه والجهاز التناسلى والتصاق فى أصابع اليد والقدم وأمرت بعرض الحالة على الاستشاريين لإبداء الرأى واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال العلاج.

يذكر أن الوزيرة قد استجابت للشكوى بعد ما يقرب من ساعتين فقط من نشر اليوم السابع تقريرا بعنوان "أب يستغيث بوزيرة الصحة لعلاج ابنته على نفقة الدولة من عيب خلقى".