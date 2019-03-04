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هيئة الطيران الأردنية تسمح لشركات المملكة باستخدام الأجواء السورية بشروط

الإثنين، 04 مارس 2019 11:13 م
هيئة الطيران الأردنية تسمح لشركات المملكة باستخدام الأجواء السورية بشروط طائرة
أ ش أ
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أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني السماح لشركات طيران المملكة باستخدام الأجواء السورية، بعد تقديم دراسة عن مخاطر السلامة الجوية.

 

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الهيئة اشترطت، حسب بيان أصدرته اليوم الاثنين، على الشركات الوطنية الراغبة في عبور الأجواء السورية، تقديم دراسة تقييم لمخاطر السلامة الجوية، واستخدام ممر جوي محدد وارتفاع محدد، وأن يكون التحليق ضمن ارتباطات ملاحية احترازية لضمان أعلى درجات سلامة عمليات النقل الجوي.

 

وأكدت الهيئة أنها لا زالت تُقيم وضع المطارات السورية وبالأخص مطار دمشق الدولي.

 

وكان عبور رحلات شركات الطيران الأردنية للأجواء السورية، توقف في عام 2012.

 


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