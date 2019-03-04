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نيكى يرتفع لأعلى مستوى فى 3 أشهر مع صعود الشركات المنكشفة على الصين

الإثنين، 04 مارس 2019 11:15 ص
نيكى يرتفع لأعلى مستوى فى 3 أشهر مع صعود الشركات المنكشفة على الصين مؤشر - أرشيفية
(رويترز)
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ارتفع المؤشر نيكى اليابانى 1% ،ليسجل أعلى مستوى فى 3 أشهر اليوم الاثنين، مع صعود الشركات المنكشفة على الصين وسط دلائل على اقتراب بكين وواشنطن من إبرام اتفاق تجارى، ينهى خلافا مريرا على الرسوم الجمركية استمر نحو العام.

وصعد نيكي 1.02% بما يعادل 219.35 نقطة ليسجل 21822.04 نقطة وهو أعلى مستوى للمؤشر القياسى منذ الخامس من ديسمبر.

وارتفعت القطاعات الفرعية الستة والعشرون للمؤشر توبكس، وقاد الاتجاه الصعودى أسهم الشركات المنتجة للآلات والرقائق التى تعتمد على الطلب من الصين وقفز سهم ياسكاوا إلكتريك 5.1% وأسهم فانوك وأدفانتست 3.5% وسومكو 4.2% على الترتيب، وزادت أسهم كوماتسو وهيتاشى لتصنيع الآلات 3.2%.

ونشرت صحيفة وول ستريت أن واشنطن قد ترفع معظم أو جميع الرسوم على الواردات القادمة من الصين، حيث قد يوقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الصين شى جين بينغ اتفاقا تجاريا نهائيا فى وقت لاحق من الشهر الجارى.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7% إلى 1627.59 نقطة. وفاق عدد الأسهم الرابحة تلك الخاسرة بواقع 1481 إلى 579 سهما.


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